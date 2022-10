Drones 5G para retransmitir la SailGP

La bahía de Cádiz fue testigo el pasado fin de semana de la primera retransmisión del mundo durante el Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz presented by NEAR con drones 5G SA (Stand Alone) gracias a la colaboración de Telefónica España con SailGP. El acuerdo reafirma el compromiso de Telefónica con el desarrollo del deporte español, ya que transmite los mismos valores de sostenibilidad en los que SailGP está implicado desde su creación. En concreto, tres drones profesionales (DJI Matrice 300, Mavic 3 Cine y un dron rápido FPV capaz de volar a 100 km/h) dotados de conectividad 5G SA siguieron muy de cerca a los catamaranes más rápidos del mundo.

Estos drones llevaban embarcadas unidades de codificación de video (Air320-5G de Aviwest), que permitieron recoger las imágenes captadas por las cámaras y enviarlas directamente a un software de producción de TV en cloud a través de la cobertura 5G. Como pieza clave para garantizar la calidad en un evento al que asisten miles de personas, Telefónica desplegó una red temporal 5G SA con antenas de 3.500 MHz de Nokia, habilitadas con la tecnología de Network Slicing. Esta tecnología asociada al 5G ha permitido que el video de los drones tuviese garantizado el ancho de banda necesario para su correcto funcionamiento.

La tecnología 5G SA proporciona las redes 5G más avanzadas y las que traerán las características más esperadas de la nueva generación de telefonía móvil, como la ultra baja latencia y los anchos de banda de varios gigabits. La acción se completó con dos puestos de control y pilotaje de drones gestionados por la empresa Gesdron, incluyendo lugares estratégicos muy próximos a la competición gracias a la colaboración de la Universidad de Cádiz. Con este piloto de innovación desarrollado de forma conjunta entre Telefónica España y SailGP, se avanza en la búsqueda de soluciones respetuosas con el medioambiente para alcanzar el objetivo de SailGP de convertirse en la prueba más sostenible del mundo.

SailGP es la primera liga deportiva mundial que ha firmado el Marco de Acción del Deporte para el Clima de la ONU y que cuenta con la verificación Gold Standard de la CMNUCC. En cuanto a la reducción de las emisiones de carbono, SailGP va más allá del objetivo de la ONU de disminuirlas en un 50% para 2030 y se propone llegar a 0 en 2040. En este sentido, los drones con conectividad 5G suponen una alternativa a los medios tradicionales que utilizan combustible fósil como son los helicópteros.