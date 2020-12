Nuevo espacio Xiaomi en Movistar

Movistar ha incorporado a su canal on line el corner ‘Universo Xiaomi’ de la mano del fabricante, donde los clientes tienen la posibilidad de adquirir on line productos como smartphones, Smart TVs de 32, 43 y 55 pulgadas, patinetes eléctricos, purificadores de aire, pulseras de actividad, cascos inalámbricos o aspiradoras sin cables. De este modo Movistar se convierte en el primer operador de telefonía móvil que incorpora un espacio de marca Xiaomi (shop-in-shop) en el que, además de teléfonos móviles, comercializa productos del ecosistema de la compañía tecnológica a través de su web.

Tal y como ha destacado Juan Luis Cobos, director de Terminales y Logística de Telefónica España, “la situación creada por el Covid-19 ha supuesto un impulso a los canales de venta on line, especialmente durante la etapa del confinamiento aunque hemos detectado que esa tendencia de meses pasados se está consolidando. Con la incorporación de la venta de productos tecnológicos en movistar.es seguimos avanzando en la estrategia de e-commerce de Movistar que iniciamos hace tiempo con la venta de terminales y ahora ampliamos con esta iniciativa pionera entre los operadores móviles”

Por su parte, Borja Gómez-Carrillo, Country Manager de Xiaomi para España y Portugal, ha destacado “para nosotros supone un paso muy importante en la consolidación de nuestra estrategia de new retail en España, poder ampliar nuestra presencia tanto on line como off line, y así hacer aún más accesibles nuestros productos para todos los consumidores. Estamos muy orgullosos de haber creado este espacio en el e-commerce de Movistar en el que, además, ampliamos la oferta de productos disponibles en el catálogo de este partner. Confiamos en que esta colaboración sea continuada en el tiempo y reporte muchos beneficios tanto a los usuarios de Movistar como a los de Xiaomi”.

La situación creada por la pandemia ha supuesto un crecimiento en la venta on line en diversos ámbitos de actividad. En el caso de Movistar la venta on line también ha experimentado un crecimiento considerable y ya representa cerca de un tercio de las ventas de la operadora.