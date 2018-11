‘Startups’ buscan financiación en un nuevo ‘Investor Day’

Las mejores empresas aceleradas en el programa de apoyo al emprendimiento de base innovadora Andalucía Open Future van a participar el próximo 15 de noviembre en Sevilla en la tercera edición del Investor Day presentando sus proyectos ante inversores de ámbito nacional e internacional y fondos de capital institucionales y corporativos que buscan oportunidades de inversión. El evento, de carácter privado, está organizado por los impulsores de la iniciativa, Junta de Andalucía y Telefónica.

En este encuentro participa una selección de las empresas aceleradas en el último año en los espacios que la iniciativa cuenta en Sevilla (El Cubo), Málaga (La Farola), Almería (El Cable) y Córdoba (El Patio). Las startups han sido elegidas por directores y mentores de la iniciativa en base a tres criterios fundamentales: ser empresas ya constituidas, que ya están facturando y, por tanto, cuentan con un modelo de negocio validado, y por tener regulada la relación entre los socios, permitiendo la entrada de inversión externa.

Las empresas que van a participar provienen de diferentes sectores con amplio potencial económico como e-Health, Movilidad, Smart Agro o e-Sport, entre otros.

Durante la jornada, están planificadas además reuniones one to one entre emprendedores e inversores que servirán para profundizar en las oportunidades de cada negocio y en las que, en el mejor de los casos, las empresas esperan encontrar la inversión que necesitan para sacar sus proyectos adelante.