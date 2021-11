La startup Zinkee gana el concurso Venture on the Road de Sevilla

Zinkee ha sido la startup seleccionada como ganadora en la quinta edición de Venture on the Road en Sevilla, que tiene como objetivo buscar las mejores startups en fase seed. El evento itinerante está organizado por SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma en esta edición como colaborador Google for Startups. El programa ha vuelto al formato físico en Sevilla tras la última edición en la que tuvo que adaptarse a un formato digital debido a la pandemia. En cualquier caso, en esta edición se mantiene sus objetivos: buscar el mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

Para llevarlo a cabo, Venture on the Road siempre se apoya de la experiencia y conocimiento del ecosistema local. Así en Venture on the Road Sevilla el evento contó con la colaboración de una amplísima representación del ecosistema emprendedor en Andalucía gracias a la colaboración de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.

Además de Zinkee, los otros tres proyectos finalistas fuero Nubentos, una plataforma web que simplifica las integraciones entre diferentes softwares del sector eHealth, Clavit, que ha creado una aplicación móvil basada en el entretenimiento, y Kaikoo, un software basado en datos para jugadores y entrenadores profesionales.