Las ciclistas del Movistar Team, con las emprendedoras

Las ciclistas del Movistar Team, Lourdes Oyarbide y Alicia González, han visitado La Farola, el espacio de aceleración de Andalucía Open Future en Málaga, coincidiendo con el cuarto aniversario de la inauguración de este centro. Impulsado por Junta de Andalucía y Telefónica, La Farola ha logrado erigirse como uno de los principales focos de innovación y emprendimiento tecnológico en la región. Desde que arrancara su actividad, han sido 45 las empresas TIC que han completado con éxito el programa de aceleración en este espacio. De ellas, más del 60% están facturando y una cuarta parte ha recibido inversión externa.

Durante su visita, Oyarbide y González han compartido sus experiencias con los emprendedores y han conocido de primera mano los proyectos que están desarrollando las startups alojadas en La Farola. Las ciclistas estuvieron acompañadas por la directora general de Economía Digital e Innovación de la Junta de Andalucía, Loreto del Valle; el director del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, participaron en una mesa redonda sobre liderazgo y emprendimiento femenino, en la que se profundizó en el papel de la mujer en sectores donde su presencia es menor. En este sentido, Lourdes Oyarbide, que además de ciclista profesional es licenciada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad de Mondragón, señaló que, en cierto modo, ella había sido pionera tanto en su vida deportiva como académica. Por ello, agradeció públicamente a Movistar la apuesta que ha realizado por tener una estructura femenina de ciclismo, porque permite visibilizar un deporte minoritario. “Lo que no se ve, no existe. Hay muchas mujeres que no apuestan por su faceta deportiva porque no la ven como una posible opción real de futuro”, afirmó.

Por su parte, Alicia González, ciclista de Movistar Team y licenciada en Biotecnología por la Universidad de Oviedo, puso el foco en la importancia de potenciar los gustos y habilidades desde la escuela. De hecho, en relación con el ciclismo, explicó que en los últimos años se ha avanzado y se ha incrementado el número de mujeres que practican este deporte. Para González es importante tener referentes, mujeres en las que las chicas puedan verse reflejadas, que las motiven en sus aspiraciones.

En esta mesa redonda también participaron Loreto del Valle, directora general de Economía Digital e Innovación de la Junta de Andalucía; Susana Carillo, teniente alcalde delegada de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga; Otilia Santa Tecla, directora de Pymes Sur de Telefónica; Rocío Valenzuela, y las CEOs de las startups HRider y Fiixit.