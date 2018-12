El consumo ‘on line’ de contenidos audiovisuales se refuerza en 2018

El consumo on line de contenidos audiovisuales se refuerza como principal opción de los usuarios, según la consultora de investigación The Cocktail Analysis en la presentación de su Informe Anual Televidente Now! 2018. El estudio analiza cómo los cambios tecnológicos han influido en el consumo audiovisual en el periodo 2017–2018 en España. Según el estudio, “las innovaciones introducidas paulatinamente tanto en dispositivos como en plataformas han hecho germinar un modelo autoconfigurable y maleable que finalmente se impone”. El informe muestra también datos de gran interés como que por primera vez los internautas españoles (que son el 86% del total de la población) que tienen smart TV es superior a los que no la tienen (un 57% frente al 49% de 2017) o que el 62% de los internautas posee algún tipo de suscripción de pago, frente al 51% de 2017, tanto de OTTs como de IPTV.

Por otro lado, las funcionalidades de la smart TV adquieren centralidad en los hábitos de consumo. Un 85% de los usuarios que poseen este servicio se conectan a internet y un 44% valora la smart TV entre un 9 y un 10, lo que se corresponde con un aumento del 38% frente a 2017. Además, la satisfacción media de los usuarios de smart TV se sitúa en un 7,6 sobre 10 y más de la mitad declara usarla al menos semanalmente (59%).

El 82% de los usuarios de smartphone consume contenidos televisivos en este dispositivo, dedicando más de 4 horas de media a la semana y un 37% declara que incrementaría su uso si dispusieran de datos ilimitados.

Otro de los datos relevantes de este estudio es que el servicio de TV de pago a través de decodificador (IPTV) mantiene su liderazgo apoyado en las funcionalidades que permiten al espectador realizar un consumo adaptado a sus gustos. El mercado de la televisión de pago de IPTV se encuentra dominado por Movistar+, que posee un 54% de cuota de mercado, seguido por Vodafone TV con un 23% y Jazztel y Orange TV con un 12%. De hecho, el informe pone de manifiesto cómo, aunque se ha incrementado la competitividad en el entorno, el patrón de consumo y la satisfacción se mantienen con un 61% de personas satisfechas con este servicio y una media de 11 horas de consumo de IPTV.

En cuanto a los contenidos, los más valorados son las series, el catálogo de canales Premium y los documentales, con un 71%, 70% y 67%, respectivamente.