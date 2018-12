El crecimiento lidera 'Reconecta', plan de futuro de Telefónica

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, presentó en Madrid el nuevo programa de compañía para el periodo 2019-2021, denominado Reconecta. Este plan estratégico de Telefónica nace para dar un nuevo impulso a la compañía tras Elegimos todo, vigente los últimos tres años.

"Un programa que nos ha hecho más fuertes", señaló Álvarez-Pallete, ya que la empresa ha crecido en ingresos, OIBDA, clientes y márgenes, invirtiendo cifras récord para desplegar y digitalizar una red de última generación, a la vez que ha sido capaz de reducir la deuda de la compañía en cerca de 10.000 millones y mantener una atractiva remuneración para el accionista.

"Y sin embargo" aseguró Álvarez-Pallete, "no es suficiente y no nos conformamos". Explicó ante su equipo que el sector telco afronta retos como una regulación no adaptada al siglo XXI, la pérdida de relevancia del sector y la intensidad de inversión requerida para desplegar el 5G y fibra.

"Nosotros ya hemos hecho gran parte de los deberes. Hemos transformado y digitalizado nuestra red y aplicado Inteligencia Artificial a nuestras plataformas, que son y serán esenciales para capturar las oportunidades de crecimiento" explicó Álvarez-Pallete.

Oportunidades como los servicios sobre la conectividad, el Big Data y la nueva ola de Inteligencia Cognitiva, en las que Telefónica parte de una posición de ventaja para capturarlas, y que "podrán acelerarse si la compañía se enfoca en la digitalización y en la simplificación con una gestión de activos con foco en aumentar el retorno del capital empleado (ROCE)".