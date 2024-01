ASUS Republic of Gamers anuncia nuevos portátiles y equipos 'gaming', los ROG Phone 8 y el ecosistema Back To Future

For Those Who Dare: Transcendence ha sido el título del evento virtual de ASUS Republic of Gamers (ROG) para CES 2024.

Una presentación en la que la marca ha mostrado pantallas que destacan por su rapidez, portátiles con gráficos de alto nivel o el, según sus palabras, teléfono gaming más potente del mercado, el ROG Phone 8.

Ordenadores portátiles

Entre las novedades de ROG destacan los ordenadores portátiles Zephyrus G14 y G16, con un chasis de aluminio que hace que sean más ligeros y resistentes y una barra de luz LED Slash Lighting personalizable. Los ordenadores instalan pantallas OLED ROG Nebula Display, cuentan con Dolby Atmos y cámaras HD integradas.

Por su parte, a la serie Strix SCAR llegan los modelos ROG Strix SCAR 16 y SCAR 18, con importantes mejoras en el apartado del rendimiento gráfico y la refrigeración, pantalla Mini LED i audio Dolby Atmos de cuatro altavoces, entre otras características. Además, en la gama Strix la marca estrena los modelos ROG Strix G16 y G18.

Ecosistema, monitores y accesorios

ASUS ha anunciado el ecosistema ROG Advanced BTF, con una placa base (ROG Maximus Z790 Hero BTF), una tarjeta gráfica (ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF) y un chasis (ROG Hyperion BTF) diseñados para camuflar conectores, cables y otros elementos menos estéticos.

En el apartado de monitores, ASUS anunció tres nuevos integrantes de la familia ROG Swift OLED: PG39WCDM (con panel curvo 800R ultrapanorámico de 39 pulgadas), PG32UCDP (monitor dual con un potenciador de frecuencia de actualización) y PG27AQDP (el primer monitor gaming OLED de 480 Hz).

Y, para complementar la experiencia, también presentó un micrófono (ROG Carnyx), un ratón (ROG Keris II Ace), un teclado compacto (ROG Falchion RX Low Profile), y los auriculares ROG Cetra True Wireless SpeedNova.

ROG Phone 8

La oferta para gamers se completa con dos smartphones, el ROG Phone 8 y el ROG Phone 8 Pro, dos teléfonos muy potentes y versátiles con los que la marca busca seducir no solo a los aficionados a los videojuegos.

Instalan el procesador Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm y cuentan con funcionalidades de inteligencia artificial como X-Sense 2.0, búsqueda semántica, AI Grabber o cancelación de ruido con IA.

Llevan pantalla flexible Amoled de 6,78 pulgadas (tasa de refresco de hasta 165 Hz) y batería de 5.500 mAh con carga inalámbrica, entre otras características.

En el apartado fotográfico, los smartphones disponen de una triple cámara trasera, con un sensor Sony IMX890 de 50 MP con estabilizador gimbal híbrido de 6 ejes 3.0, ultra gran angular de 13 MP con lente de forma libre y teleobjetivo con zoom óptico 3x y estabilizador de imagen. Se complementa con una frontal ultrapanorámica de 32 MP.