Apple eliminará de su tienda de aplicaciones las que estén desactualizadas

Apple anuncia una importante limpieza en la App Store. La compañía californiana va a eliminar de su tienda oficial de aplicaciones para sus dispositivos todos los programas que estén desactualizados o que no funcionen como deberían, indica en una carta que está enviando a los desarrolladores.

La marca asegura en su web que con esta medida pretende facilitar a los usuarios la búsqueda de aplicaciones que satisfagan mejor sus necesidades: "Estamos implementando un proceso continuo de evaluación de apps que nos permite eliminar las que no funcionan según lo esperado, no cumplen las pautas actuales o estén desactualizadas".

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4