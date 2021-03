Caída de Facebook, WhatsApp e Instagram

Caída de los servicios de Facebook y sus dos aplicaciones más populares, WhatsApp e Instagram, que han dejado de funcionar este viernes sobre las 18:00 en España y buena parte de América.

En torno a esa hora las aplicaciones comenzaron a enviar mensajes de error a los usuarios que tenían iniciada sesión y, a quienes no la tenían abierta, no les dejaba hacerlo. Sobre las 18:30 los usuarios ya no podían acceder a ninguno de los tres servicios.

Según la web Down Detector, más de la mitad de los usuarios de Facebook sufrieron un fallo general, en torno a una cuarta parte no podían iniciar sesión y al resto no se les actualizaba el flujo de publicaciones.

En el caso de WhatsApp, dos tercios de los usuarios reportaron problemas de conexión, un 30% no podían enviar o recibir mensajes y a un 1% les costaba iniciar sesión. En Instagram, por su parte, el problema más común (un 70% de las incidencias notificadas) era la actualización de las publicaciones en la aplicación.

Algo más de una hora después de iniciarse los cortes en los respectivos servicios, las diferentes aplicaciones fueron recuperando en todo el mundo, paulatinamente, la normalidad.