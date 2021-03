Crean un virus virtual para aprender mejor cómo se expande el coronavirus

La propagación del coronavirus es una de las grandes preocupaciones de los sanitarios y científicos desde que se inició la pandemia. Se ha analizado y explicado que la actuación de los aerosoles es clave para que las personas se infecten y contagien también a otras. Una aplicación digital presenta una nueva forma de mostrar la expansión del Covid-19.

Se trata de Safe Blues, tokens virtuales o fichas seguras que son "similares a los virus" y responden a las medidas de distanciamiento social como si fuera el coronavirus real. Se propagan a través de Bluetooth y pretende que funcione para medir la propagación del virus y que se actúe de forma rápida por parte de las autoridades sanitarias y los gobiernos.

Las personas que participan en el proyecto han explicado que la progresión de la epidemia real se puede determinar con estas técnicas para evitar mediciones tardías de la propagación. Si se utilizaran este tipo de aplicaciones, se podría trasladar los datos en tiempo real de las fichas de Safe Blues para estimar el estado actual y futuro cercano de la pandemia.

También, los investigadores han comentado que las mediciones de infecciones casi siempre se retrasan, lo que hace que la estimación en tiempo real sea casi imposible. La aplicación es una forma de abordar el problema causado por este lapso de tiempo a través de mediciones en línea combinadas con métodos de aprendizaje automático que explotan la relación entre los recuentos de múltiples formas de las conexiones y el progreso de la epidemia real.

Protocolos y técnicas

Los participantes en el proyecto han considerado que la respuesta para medir el grado de los contagios para la pandemia es negativa porque faltan datos coherentes disponibles asociados con la pandemia y han destacado que se podría usar la inteligencia artificial utilizando las herramientas de aprendizaje automático que se celebran en tantos otros dominios.

Safe Blues permite recopilar información adicional en tiempo real a escala y proporciona a los encargados de formular políticas, restricciones y otras medidas sanitarias una amplia información que contribuya a una mejor toma de decisiones. Todo ello es fundamentalmente diferente de las soluciones existentes y otras sugerencias que han aparecido en la literatura. Por ejemplo, la aplicación Radar Covid-19 que se presentó el verano pasado, no ha tenido éxito.

Los experimentos de simulación parecen ser sólidos como para generar un valor inmediato de las señales de Safe Blues recogidas. El siguiente paso es recopilar resultados utilizando nuestra aplicación experimental en un experimento a más nivel. Sin embargo, se presentan algunos problemas porque el sistema preserva en gran medida la privacidad en comparación con muchas otras aplicaciones que tienen como objetivo combatir la pandemia.

Han explicado que no se comparte información individual o cualquier otro dato privado entre los dispositivos. Esto se logra al no asociar identificadores con usuarios o dispositivos, ni recopilar información sobre los propios usuarios. Los dispositivos no comparten nada más que las conexiones con las que están infectados actualmente.