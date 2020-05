Go.C llega para revolucionar la manera en la que usas el gel desinfectante

Mascarillas no, pero luego sí, y al final de recomendables pasaron a obligatorias. La distancia entre personas de un metro luego tenía que ser de dos. Había que dejar los zapatos en la puerta de casa, pero luego no era necesario. Guantes sí y guantes no, o guantes solo para coger la fruta en el supermercado.

Con la misma intensidad en que ha variado el impacto de la pandemia provocada por el coronavirus chino de Wuhan han cambiado, casi de forma contradictoria, las recomendaciones de los distintos estamentos sanitarios. solo hay una que no ha cambiado, que permanece invariable desde el principio: la higiene de manos. Lavarse con agua y jabón o con alguna solución desinfectante de forma periódica sigue siendo la mejor forma de protegerse ante un contagio por el Covid.

Como medida de protección es perfecta, pero también es cierto que nadie va con un grifo y agua corriente por la calle. Como solución a este problema logístico se han ido multiplicando las ventas de los pequeños botes de gel hidroalcohólico o desinfectante que caben en un bolsillo, pero aún así a veces resulta difícil de llevar o de utilizar. Pero para eso está la innovación, que siempre va un paso por delante de las necesidades de la gente. La plataforma Kickstarter es un buen escaparate para comprobar esta afirmación, y allí es donde se promociona Go.C, un pequeño dispositivo que viene con la intención de revolucionar la higiene de manos en un tiempo en que se hace más necesaria que nunca.

Go.c es un pequeño dispensador que define como "ecológico, minimalista y fácil de usar". Creado con la idea fundamental de ser cómodo, basta con con presionar un botón para limpiarse las manos, ofreciendo un plus de seguridad que no viene nada mal en estos tiempos.

La idea está gustando, y de qué manera. Creado por WI Labs, ya ha recaudado casi 34.000 dólares, muy lejos de los 8.000 previstos inicialmente. El dispensador, que cabe en la palma de la mano y puede transportarse, por ejemplo, en el cinturón (cuenta con un ‘clip’ específico para eso), actúa al pulsar un botón que ocupa todo el frontal, que expulsa el líquido desinfectante en forma de spray.

Cuenta con un depósito rellenable con cualquier líquido desinfectante y además es ecológico, ya que está fabricado con plásticos reciclados. Lo mejor es que para usarlo no se necesitan ambas manos, como por ejemplo en el caso de los botecitos de desinfectante de bolsillo, ya que su diseño ergonómico y la disposición de los elementos permite aplicar el spray usando una sola mano.

El precio de arranque en Kickstarter es de 19 dólares, el Go.C individual (hay una versión limitada que cuesta 25), y además existen diversos packs de 3, 5 y 30 unidades al precio de 49, 75 y 299 dólares, respectivamente.