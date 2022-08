Instagram niega que comparta la ubicación precisa de los usuarios en la última actualización de iOS

Instagram ha negado que la aplicación sea capaz de compartir la ubicación precisa de sus usuarios de dispositivos con iOS en la última actualización del sistema operativo de Apple, tras una publicación viral que lo afirmaba.

En los últimos días, varios usuarios de la plataforma han compartido una publicación en la que se alertaba a los usuarios de iPhone de que la nueva versión de Instagram podía compartir en qué punto exacto se encontraban si hacían publicaciones con la etiqueta Ubicación.

De ese modo, en lugar de indicar una situación general, por ejemplo un parque, la aplicación era capaz de señalar el lugar concreto en el que se encontraba el dispositivo y, por tanto, el usuario.

Esto no solo iría en contra de los principios de privacidad de la plataforma, sino que también ofrecería información a criminales como ladrones, espías o acosadores, según estas publicaciones virales.

Para aclarar la situación, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha recordado a través de Twitter que "los servicios de ubicación son una configuración del dispositivo, no una característica nueva" de la red social.

Wanted to share this 🧵 for clarity. Location Services is a device setting on your phone, not a new feature from Instagram, and it powers things like location tags. We don’t share your location with other people. https://t.co/6R6XMOCppj