LG mycup, un lavavajillas pensado para vasos y tazas

De diseño compacto y elegante y pensado para vasos y tazas, que puede lavar en solo 30 segundos. Así es el lavavajillas LG mycup, uno de los nuevos productos que la tecnológica surcoreana mostrará a principios de año en el CES 2024, en Las Vegas.

Un dispositivo con el que LG busca mejorar la higiene diaria de cualquier tipo de vaso o taza y de paso poner freno a los vasos desechables, con una propuesta que simplifica la limpieza para animar a los consumidores a reutilizar vasos y tazas de forma regular.

Este lavavajillas permite limpiar cualquier vaso simplemente colocándolo en su interior y seleccionando entre dos ciclos de limpieza (lavado rápido y lavado extra) a través de la aplicación LG mycup. El proceso se muestra en la pantalla superior, de forma que se puede comprobar el estado de lavado. Además, el usuario recibe una notificación cuando el ciclo acaba.

Ambos programas utilizan un ciclo de agua caliente a 65 grados, lo que garantiza limpieza a fondo e higiénica. Gracias a la tecnología de chorro de burbujas, el ciclo rápido limpia el interior del vaso en 30 segundos y, para limpiar y secar a fondo residuos más difíciles, el ciclo extra utiliza un secado por aire integrado, para limpiar y secar suavemente el vaso con un chorro de agua multidireccional y un potente aire caliente.

Espacio reducido, mínimo uso de agua

LG mycup ocupa un espacio reducido, con una estructura compacta que permite colocarlo en casi cualquier sitio, desde cafeterías de moda hasta oficinas o centros educativos.

Como parte del compromiso ESG de LG, Better Life for All, el lavavajillas incorpora tecnologías como Bubble-Jet, que reduce significativamente el consumo de agua a la vez que mantiene un elevado nivel de limpieza.