Nueva convocatoria del proyecto europeo DIVA

Ametic y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) han presentado los resultados de la primera convocatoria de ayudas del proyecto europeo DIVA, dirigido a pymes que incorporen tecnologías digitales a los sectores agroalimentario, medioambiental y forestal. Este proyecto, bajo el nombre completo de ‘Boosting innovative Digitech Value chains for Agrifood, forestry and environment’ y financiado a través del programa europeo ‘Horizonte 2020’, tiene como objetivo principal impulsar la digitalización de estas industrias, según ha informado Ametic en una nota.

Tras el “éxito” de la primera convocatoria, que se ha saldado con un total de 141 propuestas presentadas, de las que se han seleccionado 66 con un presupuesto de 1,32 millones de euros, se abre la segunda convocatoria de ayudas hasta el próximo 31 de enero 2020.

El proyecto DIVA, de tres años de duración, pretende fomentar la innovación aplicada a los modelos de negocio de estos sectores productivos a través de la introducción de la tecnología a lo largo de toda su cadena de valor, desde la producción de la materia prima, pasando por el procesado en fábrica, hasta la fase de transporte, la logística y su llegada al consumidor final. El objetivo es “construir una nueva cadena de valor tecnológica e internacional que se pueda demostrar en entornos reales”. El proyecto DIVA presta soporte específico a pymes innovadoras de los sectores agrícola, alimentario, forestal, medioambiental y TIC.

Asimismo, ofrece un amplio abanico de instrumentos de financiación directa, con el objetivo de ayudar en el desarrollo de proyectos innovadores de maduración tecnológica, pruebas de demostración y de actividades de internacionalización.

El proyecto DIVA está liderado por el clúster francés Agri-Sud Ouest Innovation, acompañado por un consorcio de otras nueve entidades expertas de seis países europeos -Francia, España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda-, en su mayoría asociaciones o grupos de empresas de los sectores mencionados, entre los que se encuentran Ametic y CTA como socios españoles. El resto de ‘partners’ que completan el consorcio son Digital Place (FR), CRPV y H-farm (IT), Inovisa y InescTEc (PT), Grnet (GR) y Teagasc (IR).