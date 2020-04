Pasear sin salir de casa: un paseo en vídeo caminando por ciudades de todo el mundo

El hecho de dar un paseo o transitar por nuestra ciudad como algo normal ha pasado a formar parte de un pasado reciente al que, sin embargo, nos referimos en nuestras conversaciones como si fuera algo más remoto, más lejano, de otro mundo. Estar encerrados nos está afectado a nuestras convivencia y a nuestra vida, sobre todo, la social y afectiva.

Sin embargo, por duro que esté siendo la crisis del coronavirus debido al confinamiento y la sensación de pérdida o miedo por nosotros mismos o nuestros familiares, la tecnología está siendo un salvavidas para muchos, una ventana a la que asomarse a un mundo, describen algunos, apocalíptico, con calles vacías y sin vida en ellas, como en las series que todo lo distorsionan.

Visitas virtuales en 4K

En esta situación sin precedentes hemos vuelto a descubrir, no obstante, la cara positiva de las herramientas digitales: mantenernos conectados con nuestros familiares y seres queridos y volver a redescubrir Internet como una fuente inagotable de entretenimiento.

Y ahora que hay vídeos para todo (literalmente), YouTube es un buen ejemplo de ello, se están poniendo de moda un serie de vídeos en los que, realizada la grabación en primera persona, tenemos la sensación de ir caminando por diferentes puntos del mundo, como Nueva York, Virginia, Tokio o París.

La calidad de las cámaras y la espontaneidad de la grabación en 4K están haciendo de estas propuestas una excelente opción para sumergirnos en otras ciudades y lugares, ahora que nuestra libertad está restringida por la crisis sanitaria. De hecho, muchos de los consumidores de estos relatos visuales urbanos, que pueden durar hasta una hora, recomiendan verlos con auriculares, para sumergirnos más en la experiencia y en los sonidos.

Observar cómo pasean otros puede resultar, a priori, extraño, pero, según algunos expertos, cualquier ayuda puede ser útil para que estos días se nos puedan hacer más llevaderos. La resiliencia, dicen los psicólogos, es sacar una ventaja positiva de una situación adversa; y, estos paseos virtuales, sirven para que nuestra mente, que ha de estar a nuestro servicio y no a la inversa, no sufra en demasía del encierro.

Ahora, todo lo que suponíamos que no nos iba a faltar nunca adquiere un valor mayor para todos. Quizá estos vídeos no sean realidad, critican algunos detractores, pero acompañar a otra persona en su periplo por una ciudad que no es la nuestra son como "películas caseras", una bocanada de aire fresco que, esperemos, más pronto que tarde, podamos volver a disfrutar, pero esta vez de verdad.