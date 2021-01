Los relojes de Samsung incluirán en España a partir de febrero medición de la presión arterial y electrocardiograma

Medición de la presión arterial y electrocardiograma son algunas de las funcionalidades más llamativas de la aplicación Samsung Health Monitor, que tras recibir el pasado diciembre la correspondiente certificación CE estará a partir de febrero disponible en Europa en los relojes de la compañía Galaxy Watch3 y Watch Active2.

La aplicación ampliará en las próximas semanas su servicio en los 27 países de la Unión Europea (incluida España), además de Reino Unido, Chile, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Según indica la firma en un comunicado, casi un millón de personas han usado Samsung Health Monitor desde su lanzamiento en Corea en junio del año pasado.

Cómo medir la presión arterial

A estas alturas a nadie se le escapa la importancia de controlar la presión arterial y los problemas que afrontan quienes la tienen alta. Con esta actualización de la app, los relojes inteligentes de Samsung mide la presión arterial a través del análisis de la onda del pulso, que se rastrea con los sensores de monitorización de frecuencia cardíaca.

A partir de ahí el programa analiza la relación entre el valor de calibración y el cambio de presión arterial para determinar la presión arterial. Para garantizar la precisión, los usuarios deben calibrar su dispositivo al menos cada cuatro semanas con un brazalete tradicional con pulsaciones por minuto.

Como sabrán quienes se toman la tensión de forma regular, debe medirse en reposo y no si estamos haciendo ejercicio, fumando o bebiendo. Desde Samsung insisten en que sus dispositivos no pueden diagnosticar hipertensión u otras afecciones, ni detectar signos de un ataque cardíaco, y que en ningún caso sustituyen los métodos tradicionales de diagnóstico o tratamientos realizados por un profesional de la salud. Es una ayuda, no un médico/enfermero de pulsera.

Electrocardiograma

La función de electrocardiograma de Samsung Health Monitor analiza la actividad eléctrica del corazón a través de un sensor en los relojes inteligentes. La aplicación puede abrirse cuando el usuario esté sentado cómodamente y el reloj esté bien ajustado a su muñeca. El antebrazo debe posarse sobre una superficie plana y la yema del dedo de la mano opuesta debe colocarse en el botón superior del reloj durante 30 segundos.

La aplicación medirá la frecuencia y el ritmo cardiaco, que se clasificarán como ritmo sinusal (normal) o fibrilación auricular (Afib, cuando el corazón late de manera irregular). La fibrilación auricular puede causar complicaciones como coágulos, insuficiencia cardiaca y derrame o embolia. De nuevo, se insiste aquí en que ni esta función ni la aplicación buscan signos de un ataque cardíaco ni se pretende reemplazar métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento.

Disponibilidad

Para poder usar ambas funciones los usuarios deben tener Samsung Health Monitor tanto en Galaxy Watch3 o Galaxy Watch Active2 como en su smartphone Galaxy. La aplicación se instala automáticamente cuando los usuarios actualizan su reloj Galaxy a la última versión disponible, a través de la aplicación Galaxy Wearable. La aplicación del reloj inteligente abrirá un enlace que dirigirá a los usuarios a la página de descarga de la aplicación para el smartphone, en la aplicación Galaxy Store. La actualización de la aplicación Samsung Health Monitor estará disponible progresivamente en Galaxy Watch3 y Galaxy Watch Active2 a partir del 22 de febrero.