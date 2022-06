La UE aprueba el cargador único para todos los dispositivos electrónicos

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este martes a un acuerdo para establecer un único cargador universal de tipo USB-C para que se armonice su uso en teléfonos móviles, tabletas, libros electrónicos, cámaras digitales, videoconsolas y auriculares, a partir de otoño de 2024.

La propuesta permitirá a los consumidores comprar nuevos dispositivos electrónicos sin tener que adquirir un cargador adicional y evitar así acumular 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos, según las estimaciones de la Comisión Europea.

El pacto - que aun tendrán que aprobar formalmente el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo- armoniza también la velocidad de carga rápida, independientemente del dispositivo de que se trate.

La Comisión Europea lleva impulsando este acuerdo desde hace trece años, cuando en 2009, alcanzó un acuerdo voluntario con los principales fabricantes de dispositivos móviles, que permitió reducir de 30 a tres los cargadores existentes: el USB 2.0 Micro B, el USB-C y el Lightning, exclusivo de Apple.

Ese pacto, sin embargo, expiró en 2014 y el pasado mes de septiembre el Ejecutivo comunitario lanzó una nueva propuesta que fructificó hoy, en un acuerdo que aun tendrá que ratificarse formalmente por el Consejo de la UE -la institución que representa a los países- y por el Parlamento Europeo.

De momento, el cargador único no será compatible con ordenadores portátiles, relojes inteligentes o los dispositivos que miden la actividad física, por razones técnicas como su tamaño.

"¡Hoy hemos hecho realidad el cargador común en Europa! Los consumidores europeos se sintieron frustrados durante mucho tiempo con la acumulación de múltiples cargadores con cada dispositivo nuevo. Ahora podrán utilizar un único cargador para todos sus dispositivos electrónicos portátiles", dijo el ponente de la propuesta en la Eurocámara, el eurodiputado socialdemócrata Alex Agius Saliba.

"El interés general de la UE ha prevalecido", añadió el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en su cuenta de Twitter.

We have a deal on the #CommonCharger! 🇪🇺More savings for EU consumers & less waste for the planet:🔌 mobile phones, tablets, cameras… will have #USBtypeC🔌 harmonised fast-charging technology🔌 unbundling of sale of chargers The EU general interest has prevailed! pic.twitter.com/i2UAE7kzyI