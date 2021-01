WhatsApp retrasa a mayo el polémico cambio en sus condiciones de uso

WhatsApp da marcha atrás o, más bien, aprieta el botón de pausa. La aplicación de mensajería propiedad de Facebook ha anunciado que los cambios en sus condiciones de uso que tenía previsto implementar el 8 de febrero se aplazan al 15 de mayo.

Por el momento no se plantea rectificar el texto que tanto revuelo ha causado y con el retraso busca aclarar "tanta información falsa que genera preocupación", según indica en un comunicado publicado en su blog.

Si bien es cierto que, como explicamos aquí, los cambios no son tan apocalípticos como muchos usuarios han denunciado en las sociales, sí que tienen consecuencias. Menores para los usuarios que residen en la Unión Europea o el Reino Unido (protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos) que para los del resto del mundo.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May - https://t.co/H3DeSS0QfO