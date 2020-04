Cinco cosas que haré cuando pase el coronavirus

El mundo, tal y como lo conocíamos, ha dejado de existir. Todos esperamos volver a abrazarnos y besarnos, a quedar en los bares, a celebrar todo lo que no hemos podido celebrar (aniversarios, cumpleaños, pruebas superadas...). Pero más allá de esos encuentros y acercamientos -que no sabemos cuándo llegarán, aunque lo esperamos con intensidad- las 20:00 de cada día se ha impregnado de un significado diferente al de antes del coronavirus, que no significaba nada; y, al menos es lo deseable, esos lazos de hermanamiento y humanidad con los más mayores y nuestros vecinos lo seguiremos teniendo.

Sin embargo, el 'poscoronavirus' se convierte en una especie de 'hoja en blanco' donde todo es posible. Todos esos planes que realizamos para comienzos de año y que, muy probablemente no hemos hecho, pueden postergarse para cuando salgamos de la cuarentena. O aquello que siempre quisimos hacer, pero no nos hemos atrevido, lo podemos apuntar en nuestra lista de deseos por cumplir.

Cinco cosas

Si a listas para cumplir deseos y comprometernos con nosotros mismos nos referimos, ya tenemos página web para ello. La When Corona Ends (Cuando termine el Corona) nos propone crear nuestro propio top 5 de cosas que nos gustaría hacer cuando termine esta situación de confinamiento para, por supuesto, compartirla en nuestras redes sociales.

Para su participación apela con un emotivo texto: "Todos hemos aprendido de esta desafortunada experiencia que la vida es frágil. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta últimamente de que no valoramos lo suficiente nuestra libertad para poder hacer lo que queramos. Crea tu propia lista de las cinco cosas principales que vas a hacer cuando esto termine".

Facilidad, ante todo

El cómo hacerlo es muy sencillo. Tenemos que pulsar el botón amarillo, en la parte inferior de la página principal, que pone "Crea tu publicación", para ir directamente a la plantilla con la que haremos nuestro listado.

A continuación, veremos cinco ítems que tendremos que rellenar con nuestras cinco cosas (con emojis también si queremos). En el lado derecho veremos una previsualización de cómo quedaría.

En la parte superior derecha podremos elegir la red social en la que queremos compartir el listado, para que pueda adaptarse a las dimensiones para Facebook, Instagram (tanto publicación como historia), Twitter, o LinkedIn.

Será el momento, entonces, de pulsar el botón inferior de color verde para "generar imagen" de manera que, inmediatamente, se descargará en nuestro equipo. Nos queda compartirlo en redes y comprometernos públicamente a cumplir los deseos que llevaremos a cabo en un futuro, esperamos, próximo. Y tú, ¿qué cinco cosas harás cuando termine el confinamiento?