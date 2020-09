Los españoles comparten sus claves digitales

De acuerdo con el informe de Kaspersky More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones el 44% de los encuestados españoles se siente cómodo compartiendo sus claves de plataformas de juego (Steam, PS Network, Xbox…) con las personas con las que conviven. Sin embargo, un tercio de ellos (35%) teme por la seguridad de sus cuentas al no conocer sus hábitos digitales.

Las restricciones relacionadas con la COVID-19 y la necesidad de permanecer en casa han influido en la forma en que se utilizan los servicios digitales. Ahora, somos más conscientes de la seguridad con la que tanto nosotros como las personas con las que convivimos utilizamos Internet. Esto puede incluir la decisión de compartir las cuentas para las plataformas de entretenimiento o conocer mejor el comportamiento online de cada cual.

Teniendo esto en cuenta, la investigación revela que los servicios online pueden unir a las personas al estar dispuestas a compartir sus credenciales de distintos servicios para ofrecer acceso al resto de compañeros. Además del acceso a las plataformas de juego, un tercio de los españoles encuestados (31%) comparte sus claves de servicios de streaming, un 38% sus cuentas de comida a domicilio (Deliveroo, JustEat…), mientras que solo el 13% reconoce compartir sus claves de compra online en plataformas como eBay o Amazon Prime, y un 19% niega hacerlo con ninguna de ellas.

Sin embargo, al mismo tiempo, no todos los encuestados confían en la seguridad de las personas con las que viven cuando usan Internet, y si esto afectará a sus hábitos digitales. Por ejemplo, el 38% de los encuestados españoles afirmó estar preocupado por el aumento de la actividad online en servicios de streaming o juegos, y un 31% está preocupado por el hecho de que los hábitos digitales de las personas con las que conviven afecten a su seguridad en Internet.

“Convivir en una misma casa es algo habitual hoy en día y en muchos hogares se comparte también la conexión a Internet y el acceso a diversos servicios. Normalmente tenemos una relación de amistad con nuestros compañeros de piso, lo que facilita compartir los servicios online, para que todos pueden beneficiarse. Tanto si vive o no con otras personas, la recomendación es mantener sus dispositivos y credenciales protegidos, indica Andrew Winton, vicepresidente de Marketing de Kaspersky.