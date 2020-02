El 90% de los españoles no sabe navegar de forma segura en Internet

Con motivo del Día Internacional de Internet Segura, el comparador de seguros Acierto.com ha realizado un informe que recopila los fallos de seguridad más recurrentes que cometen los internautas españoles. ¿A qué se debe esto? Los datos indican que los usuarios no llevan a cabo una actitud responsable y segura en la red y es que, 9 de cada 10 españoles ignora como protegerse de manera correcta.

España cuenta ya con más de 40 millones de usuarios de Internet. Sin embargo, muchos de ellos no actúan de una forma adecuada. En concreto, hasta el 89% de los usuarios afirma no saber crear una contraseña segura. Es preocupante que solo el 8% sea consciente de los peligros que conlleva actuar de esta forma. El resto cree que alternar entre mayúsculas y números o no poner el nombre de usuario es más que suficiente para estar protegido. Es por esto que la ciberseguridad se ha convertido en los últimos años en uno de los temas que más preocupan a instituciones y ciudadanos.

Una buena contraseña debería no solo combinar mayúsculas y números, sino que lo ideal también es que tenga más de ocho caracteres, números y mayúsculas alternados con símbolos especiales o signos de puntuación. Además, es importante no utilizar el nombre de usuario o el año de nacimiento, incluso el nombre del propio servicio donde nos estamos registrando.

Otro fallo recurrente es emplear la misma contraseña para todos los servicios. Solo el 7% de españoles modifica su clave cada semana y el 13% lo hace cada seis meses. Pero lo más alertante es que el 48% de los encuestados no la cambie nunca o casi nunca, lo que puede comprometer de forma grave su seguridad online.

La importancia de actualizar

Por otra parte, el 40% de los usuarios tampoco actualiza sus equipos, por lo que no es de extrañar que los datos afirmen que más de la mitad de los españoles hayan sido víctima de un virus informático. De hecho, en las últimas semanas se ha detectado un ataque a miles de internautas en el que reciben archivos que parecen contener información relevante para protegerse de un protagonista común: el coronavirus, pero que sin embargo esconden archivos maliciosos que les ponen en peligro.

Existen una serie de premisas claves para protegernos online. Para empezar, deberíamos optar por conexiones seguras y evitar Wifis públicas. Otras recomendaciones son revisar las políticas de privacidad y configurar las opciones en apps y plataformas sociales, no descargar archivos ni apps de remitentes y proveedores desconocidos, deshabilitar los complementos innecesarios del navegador y realizar copias de seguridad.

Asimismo, hay muchas compañías de seguros que incluyen la posibilidad de contar con el servicio de asistencia informática en sus pólizas de hogar. Esta garantía ofrece asesoramiento ante programas malignos, pero también aporta soporte técnico (por si tienes algún problema con el hardware o el software) e incluso asesoramiento telefónico. Se trata de una buena ayuda para aquellas personas que no dominen la informática y para aquellos que no puedan dedicarle el tiempo necesario a la seguridad de sus dispositivos.

De igual forma, es importante no olvidar la seguridad informática de las empresas. Existen pólizas específicas que ofrecen asesoramiento legal y ayuda en la investigación de una posible filtración, así como la recuperación del software, el arreglo de equipos o los gastos de responsabilidad civil.