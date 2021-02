Así funciona Clubhouse, la nueva app para enviar sólo audios

Como si del último local de moda de la ciudad se tratara, Clubhouse se ha convertido en la última red social a la que muchos amantes de la tecnología quieren acceder. Aún disponible únicamente para iOS, a la espera de que se dé luz verde a la versión para Android (ya existen guías con la que ir saciando la curiosidad de momento), Clubhouse es un espacio para conversaciones de audio informales y directas, con amigos y otras personas interesantes de todo el mundo, especialistas en diferentes materias que crean sus particulares foros en salas diferenciadas para que los miembros del club puedan conectarse en cualquier momento para chatear con las personas a las que sigue, o participe como oyente y escuche los especialistas que están hablando. Nada de imágenes, nada de textos. Prioridad absoluto para los audios y el conocimiento.

Cómo conseguir invitaciones para Clubhouse

Clubhouse es una aplicación de red social de chat de audio a la que sólo se puede acceder por invitación, aunque como apuntan desde la misma aplicación están trabajando a marchas forzadas para agregar personas a Clubhouse lo más rápido posible. "Cualquiera puede obtener una invitación uniéndose a la lista de espera o pidiendo una a un usuario existente". O lo que es lo mismo. Paciencia. Queremos contar con usted, no le discriminamos pero todo lo bueno se hace esperar.

Esa condición de invitado conlleva la exclusividad y el deseo, algo que la está convirtiendo en la aplicación más comentada del momento. Clubhouse cuenta con famosos como Drake, Elon Musk, Aston Kutcher, Jared Leto y Oprah Winfrey, cuyos guiños a la aplicación hace multiplicar por mil las ganas de los usuarios de entrar a formar parte de este selecto club y por millones las ganancias para sus creadores, Paul Davison y Rohan Seth. Lanzada en 2020 su valoración ha superado ya los mil millones de dólares.

Salas de charlas para compartir conocimiento

Dentro de Clubhouse encontramos diferentes salas y cada una con una temática y un moderador. Al acceder a una temática podemos participar en el debate, pero no es obligatorio. Cada usuario tiene una breve biografía y se puede seguir a los usuarios o temáticas para recibir notificaciones cuando estén interactuando esas personas o sobre esos aspectos que te interesan. Aunque en estos momentos todo está planteado en plan buen rollo y altruista, con la intención de aislarse del ruido de otras redes sociales, y encontrar un espacio cómodo en el que compartir inquietudes, lo cierto es que tras un proceso de captación de usuarios todo apunta que en los próximos meses esos conferenciantes que ahora acumulan caché dentro de la red social podrían llegar a recibir pagos, ya sea mediante donativos voluntarios o suscripciones a su usuario o canal. Siempre bajo el paraguas de un club selecto que velará siempre, según sus organizadores, por mantener un entorno cuidado y seguro sin abusos y con moderadores de primer nivel.

Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de redes sociales de éxito entre los más jóvenes, no se trata de crear contenido por crear, buscando un 'like' fácil. Aquí no hay opción de dar 'me gusta' a una charla o una sala. Se trata de seguir a gente que hable de los temas que nos interesen. Ni más ni menos.

Entre las reacciones de los usuarios casi todo sus alanzas, como las de Yazmin P. Jones, a quien le encanta la aplicación. "Me encanta esta aplicación porque te permite tener una conversación con muchas personas con las que NUNCA has tenido la oportunidad de hablar. Jacket Coatman, por su parte, considera que "esto es, de lejos, lo más emocionado que he estado acerca de una nueva red social desde que Instagram entró por primera vez al ring.

Como no podía ser de otra manera en estas aplicaciones noveles, en estado de evolución, también han surgido peticiones o deseos de implementación: Agrandar la imagen para encontrar más información de la persona que imparte la charla, seguirla en la aplicación o en Instagram, habilitar un chat de preguntas para que sea más fácil que los moderadores puedan responder preguntas para la audiencia, hacer una sección de 'Moderadores' en la parte superior de la sala y una sección de 'Escenario' debajo y disminuir el tamaño de los perfiles de los que están en el escenario a medida que aumenta el número para que quepan más avatares en la pantalla son algunas de estas sugerencias que a buen seguro tomarán nota desde el Clubhouse.