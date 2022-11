La lista de los juegos preferidos de la Nintendo Switch (que pueden darte una idea para regalar esta Navidad)

A la hora de hacer un regalo, los videojuegos siguen siendo una elección muy interesante. La variedad de temáticas que se encuentran en la oferta hace muy complicado que no haya una opción que le vaya a gustar a la persona que va a recibirlo.

Si nos centramos en la Nintendo Switch, vemos en su catálogo un sinfín de opciones para elegir. Vamos a hacer un repaso por algunas de las entregas más vendidas de su historia, en las que hay clásicos como el Super Mario Party, The Legend of Zelda: Breath of the Wild o el Mario Kart 8 Deluxe, que no pueden faltar en ninguna colección.

Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura

El nuevo juego de Pokémon aún no está entre los más vendidos, pero es porque lleva poco tiempo en el mercado, aunque ya está batiendo récords. Es de los mejores lanzamientos en cuanto a ventas de la historia en España. Esta aventura tendrá lugar en la nueva región de Paldea, ambientada en España y Portugal, así que será común encontrar referencias conocidas cuando exploremos su profundo mundo abierto.

Super Mario Party

Se han vendido casi 20 millones de copias del Super Mario Party, una opción muy interesante para jugar en grupo, ya sea juntos en la misma consola o de manera online. Sus casi 100 minijuegos prometen horas y horas de diversión.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Este juego se lanzó en 2017 pero hoy día sigue siendo de los favoritos para los jugadores de Nintendo Switch. En esta entrega, Link se encontrará en un mundo postapocalístico y tendrá que derrotar a Ganon para así proteger al reino de Hyrule.

Super Smash Bros. Ultimate

Esta es la última versión que se lanza del juego que originariamente era para Wii U y, sin duda, la más ambiciosa. Destacan la cantidad de personajes que podemos seleccionar para luchar, entre los que se encuentran Steve de Minecraft, además de todos los clásicos.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing siempre ha sido un juego que ha contado con mucho público, pero la llegada de New Horizons fue un antes y un después para la saga. La entrega permite decorar a nuestro gusto la isla y visitar la de nuestros amigos. La personalización que nos ofrece hace que las horas de juegos sean incontables.

Mario Kart 8 Deluxe

La última versión de todo un clásico de Nintendo es el juego más vendido de toda la historia de la consola. Mejoras en la jugabilidad, la inclusión de nuevos personajes o algunas novedades como llevar dos objetos a la vez son las claves de su éxito.