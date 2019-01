El trending topic que nadie deseaba: #DEPJulen

Desde que el pequeño Julen cayó al pozo de Totalán (Málaga) el pasado 13 de enero las redes sociales no han cesado de hablar sobre el rescate. Durante más de 300 horas plataformas como Facebook, Instagram, Youtube o Twitter se han inundado –día y noche- de todo tipo de mensajes, en su inmensa mayoría de apoyo a las labores de salvamento. Durante días consecutivos, hashtag como #Julen, #Totalán, #PrayforJulen, #MinerosAsturianos y muchos otros han viajado por medio mundo convirtiéndose en trending topic mundiales.

Fake news

Por desgracia, y como era de esperar, las fake news no tardaron en llegar. A los pocos días del trágico accidente una cadena de WhatsApp se viralizó en cuestión de horas en la que se especulaba con el suceso, eso sí, sin aportar ningún tipo de prueba contrastada. Como cualquier virus ‘infectó’ nuestros terminales móviles de bulos que siempre son fáciles de detectar porque van intrínsecos a una misma lectura, es decir, noticias que nadie se ‘atreve’ a publicar ¿será por algo?: “La Guardia Civil ha prohibido a los periodistas y a la televisión informar de su contenido”, decía la misiva de dudosa reputación. Típica introducción de fake news, “de primero de párvulo”, señalan los expertos. Durante días distintas noticias falsas fueron propagándose como la pólvora hasta el punto de que los padres tuvieron que pedir “por favor” -en varias ocasiones- que pararan los rumores sobre su hijo.

Lucha contra la mentira

Los bulos hacen tanto daño como esas conversaciones de barra de bar donde alguien suelta alguna farsa y los demás, por incultura comunicativa, acaban creyéndoselo sin más. Desde Maldita.es (una plataforma que monitoriza las informaciones que circulan en redes sociales y analiza el mensaje aplicando técnicas del periodismo de datos para su verificación, fundadora de marcas reconocidas como ‘Maldita Hemeroteca’ o ‘Maldito bulo’, entre otras) aseguran que la noticia falsa que se ha expandido por WhatsApp “utiliza a la Guardia Civil para intentar dar veracidad a sus elucubraciones ya que no tienen ninguna evidencia de lo que dicen”. La propia Guardia Civil, incluso, tuvo que salir al paso y tuitear: “¿Has recibido este mensaje por WhatsApp/Facebook… etc? Es Falso. Los #TontosdelBulo se han superado a sí mismo con un texto inverosímil, doloroso y calumnioso. #NoCreas #NoDifundas #NoRT. Todos #Sin DescansoNiDesaliento por Julen”.

El lado bueno de la red

Pese a la agonía del rescate y el paso del tiempo, la esperanza por encontrar con vida a Julen ha estado latente en el mundo 2.0. Las redes sociales se han llenado de innumerables envíos emotivos que han llegado al corazón de millones de personas por todo el mundo.

Petición de firmas

Una ciudadana, Ana Menéndez, llegó a lanzar -con éxito- vía Twitter una petición dirigida a la Fundación Princesa de Asturias, en la plataforma Change.org, con el objetivo de que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia sea para la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, que ha participado en el rescate. (A fecha de cierre de esta edición están recogidas cerca de 200.000 firmas).

Ilustraciones

Las redes sociales también han publicado una oleada de ilustraciones entre las que destaca una en concreto (acompaña a este artículo). Se trata del dibujo más viral de todos y el que ha dado (y continua) la vuelta por medio mundo. La obra muestra al pequeño Julen acompañado de un ángel, su hermano mayor que falleció de un infarto con la edad de 3 años, a punto de ser encontrado por los mineros.

Una madre en paro es la autora del dibujo más viral sobre Julen

Su autora se llama Lucía López, una madre (hija de 7 años) en paro de 34 años nacida en Barcelona, pero de sangre andaluza (padres malagueños) y que actualmente reside en Basauri (Vizcaya). La inspiración le llegó después de ver en las noticias al padre del pequeño decir que le protegía un ángel. “Fue un impulso tras escuchar esas palabras tan emotivas, cogí un papel y mis lápices y simplemente salió así. Nunca pensé que la gente lo iba a compartir”, aclara esta aficionada al arte. El boceto se dibujó a lápiz y luego: “Repasé y sombreé a carboncillo, lo hice todo en la mesa de la cocina”, aclara. Lo subió a las redes sociales, se metió en Facebook a los pocos minutos y… “¡No paraban de llegarme notificaciones! Seiscientas veces compartido en minutos, ahí me di cuenta de que se me iba de las manos”, explica Lucía López que concluye emocionada recordando a Julen: “Ojalá mi dibujo haya servido para algo”.

Una carta para la reflexión

La historia de Julen se recordará también por hacer viral una carta que invita a la reflexión de todos. Una carta, con la que millones de personas se han visto identificadas, que ha sido noticia en innumerables medios de comunicación y ha traspasado nuestras fronteras a través de las redes sociales.

El post de Sergio Acedo ha protagonizado todo tipo de medios y conquistado a millones de personas

El pasado 20 de enero Sergio Acedo (43 años), sevillano afincado en Málaga, padre de dos hijos y técnico de sistemas de seguridad, tras un día de trabajo se sienta en el sofá de su casa y con el móvil en la mano escribe lo siguiente en su perfil de Facebook:

“Una empresa de Murcia ha fabricado en 8 horas unos tubos que tardan habitualmente en hacerse 48 horas y los ha traído. Una empresa de Alhaurín el Grande ha paralizado sus actividades para construir en menos de 24 horas la cesta con la que bajarán los mineros y un taladro gigantesco. Una empresa de Málaga ha cedido sus cámaras de fibra óptica para tener visión del pozo. Un equipo de rescatadores asturianos especializados en rescates mineros vinieron el segundo día. Decenas de camiones y excavadoras llevan días trabajando en desmontes. Una enorme tuneladora ha dejado sus trabajos en la M-40 y se ha desplazado a Málaga. Una asociación de mujeres de Totalán prepara cada día raciones de desayuno, comida y cena para los cientos de personas que trabajan sin descanso día y noche. La gente de este país es la hostia. Somos líderes mundiales en donación de órganos, y en misioneros por el mundo. Cuando nos ponemos todos a una no hay quien nos gane. Pero hay un puñado de políticos empeñados en que los españoles vivamos eternamente enfrentados, porque viven bien de ello, y porque mientras estemos enfrentados unos contra otros no lo estamos todos contra ellos. Independientemente del resultado final del rescate del pequeño Julen, hemos demostrado una vez más que cuando queremos nos da igual todo lo demás. El día que todos entendamos que esa debería ser siempre la actitud, ese día empezaremos a ser un gran país. Mientras no les demos una patada en el culo a quienes hacen del enfrentamiento y la división su modo de vida, seguiremos poniéndonos piedras en el camino a nosotros mismos”.

Para este apasionado por las nuevas tecnologías este post se le ocurrió tras ver en el telediario dos noticias seguidas, “una que hablaba de los trabajos de rescate de Julen y la solidaridad mostrada por la gente de su pueblo, y a continuación otra de independentistas catalanes con el habitual discurso de división y enfrentamiento. El contraste es tremendo”, matiza al tiempo que aclara en relación al contenido de su carta que “no sé si llegará el día en que nos consideremos un gran país. Lo que sí tengo claro es que de casos como el de Julen salimos fortalecidos todos. Nos hemos demostrado que, en los momentos realmente importantes, todo el mundo arrima el hombro, y el rescate, con sus aciertos y sus problemas, nos hará más fuertes y estaremos mucho más preparados para la próxima vez que ocurra algo así, tanto nosotros como país, como el resto del mundo, que ha tenido los ojos puestos en Totalán”, afirma.

Algunos programas de televisión fueron bastante criticados en las redes sociales

Las últimas horas del rescate convirtieron a las redes sociales en la principal fuente de información, por encima de algunos programas televisivos que fueron bastante criticados por usuarios en la red. Las emisiones por streaming marcaron un precedente nunca visto antes con cientos de miles de espectadores conectados en directo. Youtube ganó la partida a la tele en pleno ‘prime time’ en una noche amarga que no se olvidará, sobre todo, porque al final llegó el trending topic que nadie deseaba: #DEPJulen.