El metaverso será la gran apuesta de las marcas en 2023 para captar clientes e incrementar sus ventas

La carrera por hacerse un hueco en el metaverso ha comenzado, y será en 2023 cuando veremos despegar la tendencia de incluir la realidad virtual inmersiva en la estrategia de ventas de las marcas.

Según el informe Value Creation in the Metaverse, de la consultora internacional McKinsey & Company, el valor del metaverso podría alcanzar los cinco billones de dólares en 2030, con el e-commerce como su principal fuente de ingresos con un 50% del total. Es por ello que, en los próximos 12 meses, veremos cómo el catálogo de empresas que pone un pie en estos universos virtuales se amplía.

La opinión de los expertos

Para Sergi Ramo, CEO y fundador de groWZ Consultants, la apertura de las marcas hacia el metaverso como canal de venta se hará en una doble dirección. Por un lado, “veremos firmas que utilizaran el metaverso para captar clientes y llevarlos a sus tiendas o plataformas, mientras que otros crearán producto digital sin réplica real para que sea comprado y consumido en estos entornos”.

En el primer caso, señala, se concibe la web 3.0 como un canal de marketing de gran potencial: “Estos mundos virtuales implican una nueva vía de comunicación con el cliente”, comenta Ramo, añadiendo que “las marcas deben construir su presencia virtual comprando parcelas para que su negocio no se quede atrás”.

En cuanto al segundo, el experto admite que “los consumidores más jóvenes quieren que su avatar tenga una imagen virtual única y viva experiencias increíbles. Esto abre la puerta a las marcas para desarrollar productos y servicios a los que solo se tendrá acceso desde el metaverso”.

Una disrupción que hay que adoptar cuanto antes

Para disfrutar del metaverso al máximo, los consumidores deben dotarse de una serie de elementos como unas gafas con auriculares de realidad virtual o guantes y trajes hápticos.

“Muchas empresas piensan que, dado que estos accesorios todavía no tienen un precio accesible para todos los bolsillos, hay tiempo para tomárselo con calma. Sin embargo, la tecnología evoluciona a gran velocidad, y para cuando muchos quieran subirse a la ola quizá sea tarde”, sentencia Sergi Ramo.

Así, el informe anual de Accenture Technology Vision 2022 apunta al metaverso como la tendencia más importante de la última década, ya que cambiará radicalmente el modo de operar de las empresas, desde su producto a su relación con el cliente.