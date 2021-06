El papel de la música durante la pandemia y qué actividades tenemos más ganas de retomar

Coincidiendo con su 75º aniversario y también con el Día de la Música, JBL ha publicado un estudio que analiza (y confirma) el papel de la música en momentos clave de la cultura popular y en la trayectoria personal de millones de personas en todo el mundo. El estudio ha sido realizado por Harman (subsidiaria de Samsung Electronics) en colaboración con OnePoll y deja claro, entre otras conclusiones, el poder de la música para transportar a quien la escucha.

Así, el 83% de los españoles que han participado en el estudio afirmaron que la música es una máquina del tiempo capaz de llevarles de forma instantánea a un momento concreto. Cuando se les preguntó qué concierto elegirían si pudieran viajar al pasado, el 32% de los encuestados afirmó que le gustaría haber asistido al concierto de Queen en Wembley o en el Vicente Calderón, seguido de los Beatles en Las Ventas (27%) y el concierto de los Rolling Stones en Madrid (26%).

Compañía durante la pandemia

La capacidad de la música para hacernos viajar a otro tiempo y lugar se puso de manifiesto el año pasado, cuando millones de personas de todo el mundo recurrieron a ella como medio de entretenimiento y también en busca de consuelo durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Los encuestados coincidieron en que la música les ofrece un medio de evasión cuando se enfrentan a situaciones difíciles, haciéndose eco de un estudio anterior de OnePoll / Harman en el que el 81,5% de los participantes dijo que la música les había ayudado a hacer frente al autoaislamiento durante la pandemia.

Cuando los oyentes se refugiaron en la música durante el año pasado, el 19% de los encuestados españoles disfrutaron de los conciertos de YoMeQuedoEnCasaFestival, mientras que el 14% escucharon a Lady Gaga en su concierto One World: Together at Home.

La música también tiene la capacidad de sumergir al oyente en culturas diferentes (algo que se apreció especialmente durante los meses de encierro en casa) y nos ayuda a ampliar horizontes: el 73% de los encuestados en España afirmó que la música internacional puede servir de trampolín para apreciar otras culturas.

Los gustos musicales evolucionan con el tiempo

Son pocos, si es que hay alguno, los que mantienen inalterados sus gustos musicales con el paso de los años. Mientras que el 80% de los encuestados descubrieron a su primer artista musical favorito entre los 5 y los 17 años, el 66% dijo que su gusto musical ha podido cambiar a lo largo de los años, en parte debido a influencias externas como sus amigos (37%), los canales de música (21%) o hermanos (21%).

No obstante, a pesar de la evolución de los gustos musicales, la mayoría ha mostrado cierta fidelidad, ya que el 54% de los españoles encuestados afirmó que su artista favorito no había cambiado en la última década. Más de la mitad de los participantes, el 58%, espera que sus hijos tengan un gusto musical similar (no hay datos de qué contestaron esos vástagos con respecto a los gustos de sus progenitores).

La música en vivo

No hay experiencia que pueda igualar la emoción de un concierto en vivo (como indica la compañía, una de las señas de identidad de JBL es ofrecer potencia y calidad para conseguir la mejor música en directo) y por eso los recuerdos relacionados con los conciertos, en particular con el primero al que se asistió, son especialmente intensos: los preguntados afirmaron sentir felicidad (60%), emoción (43%) o una sensación de energía (41%). Además, el 53% de los encuestados asistió a su primer concierto entre los 6 y los 17 años y el 62% afirman recordar cada momento de su primer concierto.

La calidad del sonido impulsa la experiencia

Para que los oyentes puedan disfrutar plenamente de la música, la calidad es un elemento fundamental. Así lo reconocieron un 82% de los encuestados españoles, un dato que refleja una de las tendencias durante la pandemia: la creciente demanda de equipos de audio de gran calidad, impulsada por la necesidad de trabajar, estudiar y hacer ejercicio desde casa, junto con el deseo de disfrutar de conciertos en directo y otros contenidos musicales a través de streaming. También ha influido el mayor interés por los videojuegos.

Conscientes de la importancia de los equipos de audio de alta calidad en la cualidad del sonido, el 34% de los encuestados afirmaron que un altavoz es uno de los dispositivos electrónicos más importantes.

Durante la presentación del estudio, en un acto que sirvió para celebrar los 75 años de JBL, Dave Rogers, presidente de Harman Lifestyle, aprovechó para vender la marca, cuyo catálogo, explicó, cuenta con dispositivos para satisfacer las necesidades de "oyentes de todo el mundo, edades y gustos musicales: auriculares inalámbricos para hablar, altavoces Bluetooth portátiles para compartir música, auriculares para videojuegos, sistemas de audio para el coche, barras de sonido que transforman el salón en una sala de cine... JBL está y seguirá ahí, acompañando a las personas dondequiera que se encuentren”.