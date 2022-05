Observan por primera vez 'la bola de fuego' en una explosión estelar

Un equipo de investigación alemán ha podido observar, por primera vez, la explosión de una estrella parecida a nuestro Sol consumiendo todo su combustible. El fenómeno se ha logrado ver gracias al observatorio de rayos X eROSITA, cuyos resultados detallados se van a publicar en la revista Nature.

Astronomers have spotted the X-ray flash that precedes a nova. The brief flare is the first sign of a white dwarf erupting into a nuclear-fusion fireball.https://t.co/sfWi8tvaMy pic.twitter.com/bt1Z4tAaqc