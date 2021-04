El uso de apps de vídeo 'online' aumentó un 25% desde el inicio de la pandemia del coronavirus

La llegada de la pandemia del coronavirus, el confinamiento y las actuales restricciones sanitarias han cambiado nuestros hábitos y rutinas de manera significativa. Así el informe anual de Qustodio, bajo el nombre 'Aplicaciones y menores: un año atrapados detrás de las pantallas', viene a revelar cómo han cambiado los hábitos digitales en menores.

Para los resultados se ha analizado la información anónima de más de 100.000 familias con hijos entre los 4 y 15 años de España, Estados Unidos y Reino Unido. El estudio ha tenido como referencia el año 2020 y se ha dividido en cinco categorías: vídeo 'online', redes sociales, videojuegos, apps de educación y aplicaciones de comunicación. Estas últimas, además, han sido incluidas dentro de este estudio por primera vez como consecuencia de su crecimiento.

Incremento de hasta un 25 % de apps de video

Una de las categorías que más ha aumentado su consumo, hasta en un 25 %, durante la pandemia, corresponde a las aplicaciones de vídeo online. Este incremento se traduce en una media de 45 minutos diarios. Netflix consiguió sumar 25 millones de nuevos suscriptores durante la primera mitad del año 2020. La plataforma mantuvo sus datos en EE.UU, pero en España creció hasta un 21 % y un 14 % en Reino Unido.

YouTube sigue siendo la aplicación de video más popular entre la población. Sin embargo, Twitch se une a la lucha tras experimentar un crecimiento de hasta un 150 %. YouTube Kids es la plataforma que más utilizan los niños, 68 minutos al día.

Antes de la crisis sanitaria, la plataforma Disney Plus no tenía presencia en el país español. No obstante, en EE.UU se ha convertido en la tercera app de vídeo más usada y la cuarta en España y Reino Unido. Aún así, los menores optan hasta un 50 % más por YouTube Kids, en detrimento de Disney Plus.

Un 76 % más de tiempo en redes sociales

La categoría de redes sociales experimentó el mayor crecimiento de todas las analizadas respecto al año 2019. El incremento llega hasta un 76 %, siendo TikTok la red favorita por los menores, los cuales emplearon hasta 75 minutos de media a lo largo del día. Instagram, por el contrario, sufre una caída del 43 %, situándose detrás de Facebook a nivel global.

En la categoría de videojuegos, la mayoría del consumo se centra en juegos sobre guerras, batallas y contenidos violentos. Las horas de juego aumentaron un 23 % en 2019, siendo Roblox la aplicación más popular a nivel global con un 35 % de usuarios menores. Estos datos se elevan al 39 % en los Estados Unidos, con una media de 100 minutos al día, y un 40 % en el Reino Unido, 95 minutos de media. En España, los usuarios bajan hasta el 23 % y 86 minutos al día. Sin embargo, el juego más consumido con 142 minutos diarios, fue World of Warcraft.

El uso de apps educativas también se dispara

Hasta un 162 % aumentaron su uso las apps educativas respecto al año 2019, siendo esta subida de un 54 % en España, país donde este tipo de apps han sufrido su mayor crecimiento, llegando a medias de 17 minutos diarios. Aquí la categorización se vuelve a dividir entre las de aprendizaje y las correspondientes a la gestión de aula, siendo Google Classroom la aplicación más popular a nivel mundial.

Las apps de comunicación también aumentaron su tiempo de consumo en 91 minutos diarios, lo que se traduce en un 49 % más de tiempo en 2020. WhatsApp sigue en el número 1 de este tipo de aplicaciones, seguida muy de cerca en esta ocasión por Zoom que aumentó su consumo durante el confinamiento hasta en un 90 %. Los horarios de uso más frecuentes, pre-covid, se situaban entre las 16.00 y las 20.00 horas, ampliándose de 11.00 a 21.00 horas. Con la reapertura de colegios este horario se sitúa actualmente entre las 11.00 y las 19.00 horas.