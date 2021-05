Llevan algunos años avisando con la posibilidad. Parecía que nunca llegaba el momento, pero ya están aquí. Los primeros taxis autónomos ya circulan por Pekín sin conductor externo de apoyo. Lo hacen gracias a la empresa Baidu, Inc., que ha abierto al público el servicio de robotaxi totalmente sin conductor desde este 2 de mayo.

Se trata del primer servicio de vehículos autónomos de pago de China donde los usuarios pueden tomar un robotaxi sin un conductor de seguridad, marcando un paso histórico en el camino hacia la comercialización de la conducción autónoma. El servicio Robotaxi Apollo Go totalmente sin conductor se ha usado por primera vez en el Parque Shougang de Beijing, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, y se espera que en el futuro pueda trasladar a los visitantes a los juegos.

On May 2nd, our fully driverless Apollo Go Robotaxi service opens to the public in Beijing! People can soon hail a #robotaxi without anyone behind the wheel in Shougang Park, which will host parts of #Beijing2022, marking the launch of China's 1st paid #autonomousvehicle service.