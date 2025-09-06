Thomson acelera su crecimiento en Europa con una propuesta tecnológica diversificada que muestra en IFA 2025

La marca francesa Thomson continúa consolidando su regreso al mercado europeo de electrónica de consumo con resultados que superan las expectativas. Tras duplicar sus ingresos en el segundo semestre de 2025 respecto al primer semestre de 2024, la compañía ha presentado en IFA 2025 una estrategia que combina innovación tecnológica con una expansión comercial ambiciosa.

Una apuesta por la diversidad de sistemas operativos

Una de las principales novedades que Thomson ha presentado en la feria berlinesa es su enfoque multiplataforma para televisores inteligentes. La compañía ha decidido ofrecer tres sistemas operativos diferentes en su gama de Smart TV, una estrategia poco habitual en el sector que busca adaptarse a las preferencias específicas de cada tipo de usuario:

Fire TV se dirige a familias y hogares dinámicos, con una interfaz centrada en contenidos y control por voz mediante Alexa integrada.

TiVo apuesta por la simplicidad, combinando la televisión lineal tradicional con las ventajas del streaming, pensado especialmente para usuarios que prefieren una experiencia familiar y sin complicaciones.

Google TV se presenta como la opción más avanzada, integrando streaming, televisión en directo y suscripciones en una única interfaz con recomendaciones impulsadas por inteligencia artificial.

Televisores Thomson con tres sistemas operativos

"Se trata del comportamiento del usuario", explican fuentes de la compañía. "Google TV es ideal para quienes buscan personalización profunda e integración domótica. Fire TV funciona bien en hogares con Alexa. TiVo OS es para personas que quieren simplicidad: la familiar disposición de la televisión lineal combinada con capacidades de streaming".

Innovaciones técnicas destacadas

Entre las novedades técnicas más llamativas destaca el televisor MiniLED de 43 pulgadas, que Thomson presenta como exclusivo en Europa por ser el único de su tamaño con tecnología MiniLED y una frecuencia de actualización de 144Hz. La compañía también ha actualizado su gama Google TV de la versión 3.0 a la 5.0, prometiendo mayor velocidad y conectividad.

La marca con sede en Viena amplía su catálogo más allá de los televisores con nuevas categorías de productos. Los monitores inteligentes funcionan simultáneamente como Google TV, monitor profesional y pantalla gaming con frecuencias de hasta 240Hz.

También debutan, entre otros dispositivos, las barras de sonido, marcos digitales inteligentes disponibles en tres tamaños, pizarras interactivas para el sector educativo y empresarial, y una línea de pequeños electrodomésticos que incluye tostadoras inteligentes y robots de cocina multifunción.

La visión del CEO: simplicidad frente a complejidad

Khaled Debs, CEO de la compañía y principal artífice de su relanzamiento, defiende una filosofía clara sobre el futuro de la tecnología doméstica.

"Los televisores se han convertido en centros inteligentes sobrecargados con funciones complicadas y menús infinitos que la mayoría de la gente nunca usa", explica Debs. "Nuestra creencia en Thomson es simple: la innovación debe ser útil y fácil de usar. Nos centramos en lo que realmente mejora la experiencia de visualización y eliminamos lo superfluo".

El ejecutivo, que comenzó su carrera en Londres con apenas 20 años trabajando en la industria de cable y satélite, recuerda su conexión emocional con la marca. "Para mí, Thomson representaba el corazón de la innovación europea: tecnología que realmente importaba en la vida de las personas", señala.

Expansión comercial acelerada

Los números avalan la estrategia de Thomson. En menos de dos años, la compañía ha pasado de ocho productos iniciales en Francia a más de 170 referencias que abarcan desde televisores hasta dispositivos de streaming, proyectores y paneles profesionales.

La marca está presente en más de 45 mercados de tres continentes, con 1.7 millones de dispositivos vendidos y una cuota de mercado europea que se ha duplicado.

La expansión comenzó en Francia y se extendió rápidamente a Alemania, Austria, España, Italia y los países nórdicos. Posteriormente, la marca se introdujo en Europa del Este (Polonia, Hungría, República Checa) y actualmente avanza hacia los países de la Comunidad de Estados Independientes, Oriente Próximo y el norte de África.

"Competir contra conglomerados con presupuestos masivos es difícil, pero nuestro enfoque es diferente: calidad, simplicidad, servicio y valores europeos", aseguran fuentes de la compañía. La estrategia "pensar local, actuar global" permite a la empresa ser más ágil que los grandes fabricantes gracias a centros regionales cercanos a los mercados.

Movilidad como concepto clave

Una de las apuestas más innovadoras de Thomson es su colección Go, diseñada para adaptar el entretenimiento a la vida móvil. "El entretenimiento ya no pertenece solo a una habitación", explican desde la compañía.

Serie Thomson Go TV

La gama incluye desde el Go TV, un televisor de 32 pulgadas con ruedas y batería integrada, hasta el Go CAST, un dispositivo de streaming de tamaño bolsillo que convierte cualquier pantalla en un Smart TV con Google TV.

Estrategia retail y sostenibilidad

Thomson mantiene el comercio tradicional como eje central de su estrategia, aunque ha lanzado su propia tienda online como canal complementario. "Las asociaciones retail siguen siendo la columna vertebral de nuestra estrategia de crecimiento. Al mismo tiempo, queremos llegar a clientes en todo el mundo y darles acceso directo a nuestros productos", explican desde la compañía.

En materia de sostenibilidad, la marca integra criterios medioambientales en todo el ciclo de vida del producto. Sus televisores obtienen las mejores calificaciones en el Índice de Durabilidad francés, que mide la reparabilidad y vida útil de los productos.

La compañía opera centros de montaje en Europa, algunos alimentados con energía solar y ubicados cerca de su sede en Viena para reducir las distancias de transporte.

"Para nosotros, la sostenibilidad es un estándar, no un punto de venta", aseguran fuentes de la empresa. Thomson refuerza su compromiso con la calidad ofreciendo tres años de garantía en todos sus productos, una apuesta por la durabilidad que, según Debs, responde a su filosofía: "No construimos productos para titulares, construimos productos para personas".