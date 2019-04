Alberto Cortez salvado por el archivo

os fue a los 79 años, en plena gira por Latinoamérica, Alberto Cortez, nuestro poeta cantor. Y nos da la impresión de que la televisión no le hizo justicia ni antes ni después del óbito. No existe en el archivo de RTVE ningún programa a la manera de Imprescindibles que glose su figura. Tampoco ninguna entrevista reciente en el formato que Mari Cruz Soriano realizó en Gigantes. Tras el fallecimiento no se emitió ningún programa especial recordándole.

Por lo que los seguidores del autor de Las palmeras, En un rincón del alma, Cuando un amigo se va y Aquella novia primera tuvimos que navegar (e invitamos a hacerlo por este motivo) en la web de rtve.es para recuperar el rastro del artista. Dos programas que merecen ser vistos son los Conversatorios en Casa América y una de las últimas entrevistas que concedió en TVE, en La hora cultural que presenta Antonio Gárate. Ambos programas fueron emitidos en 2016 en el Canal 24 Horas.

También podemos zambullirnos en los programas musicales que han jalonado la historia de TVE. En el Galas del sábado del 1 de noviembre de 1969; en Esta noche fiesta del 25 de enero de 1977, en el Florida Park, presentado por José María Íñigo; en el programa de los viernes noche, Superstar del 15 de junio de 1984, presentado por Victoria Vera; en el Sábado noche del 22 de febrero de 1988, compartiendo escenario con Leonard Cohen, y presentado por Toni Cantó y Lidia Bosch.

Para terminar, allá van dos recomendaciones radiofónicas de la cadena pública muy recomendables. Escuchen la entrevista que le hizo Pepa Fernández en No es un día cualquiera el 4 de octubre de 2008 y el programa Siluetas dedicado a su figura el 24 de marzo de 2013.

Si lo hacen no les quedará más remedio que desempolvar algún vinilo antiguo y volverse a reencontrar en la intimidad con el gran Alberto Cortez.