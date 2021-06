Ana Rosa Quintana cierra temporada con 17 años siendo la más vista

Cuando María Teresa Campos movió ficha en 2004 y se marchó a Antena 3, la cadena que hasta entonces había controlado la mañana, Telecinco, se hizo con la llamada reina de las tardes en la competencia. Ana Rosa Quintana se incorporó a la franja matinal en enero de 2005, tras su segunda maternidad, y desde entonces no ha dejado de ser la más vista. Sus cifras están a bastante distancia del resto y parece improbable que en próximos años ya se produzca un sorpasso desde Espejo público. Por eso la presentadora

El programa de AR ya está camino de sus vacaciones, cerrando temporada sin que se acabe junio y con 17 años en el primer lugar en audiencia.

Su poderío mediático le lleva a ser centro de las iras en las redes y sus recientes enfrentamientos con Pablo Iglesias y con otros políticos del gobierno y sus afines la han convertido en un símbolo similar a Vicente Vallés. Además, las cuitas de su casa, con las declaraciones de Rocío Carrasco, también ha despertado recelos entre las productoras de los formatos.

A lo largo de este tiempo a Ana Rosa le ha dado tiempo a fundar una productora, Cuarzo, y fichar por otra, la que elabora actualmente su matinal, Unicorn Content. El programa de AR creció en seguidores, como no podía ser otra forma, durante el confinamiento, y su posición a lo largo de este último año de pandemia ha seguido siendo firme, aunque algunos de sus detractores virales hicieran mucho ruido, al quite de extraer fuera de contexto algunas de sus condenas.

Al cabo de tanto tiempo, con 40 años de profesión (a principios de los 80 era musa de las ondas musicales y presentó el Telediario de medianoche en TVE), Quintana cree que se ha ganado “decir lo que piensa”, en su tertulia política de primera hora y en las secciones más sociales.

“¿Que soy crítica con el Gobierno? Hombre, claro, no voy a ser crítica con los que no gobiernan porque no gobiernan. Soy igual de crítica que lo era cuando gobernaba el PP y estaba la Gürtel o hacíamos todos los días un desahucio y al Gobierno de entonces no le gustaba nada lo que hacíamos”, ha expresado la periodista en una entrevista como remate de temporada. “Me siento en una mesa plural donde cada uno hace lo que hago yo: Dice lo que piensa. Creo que eso lo hemos conseguido y eso lo agradece el espectador”, zanja.

Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat la relevan en estas semanas, hasta el 10 de septiembre.