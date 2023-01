Andy y Lucas muy enfadados tras la interrupción de la entrevista en el programa 'Fiesta'

El programa que presenta Emma García, 'Fiesta', se desarrollaba el pasado domingo con total normalidad. Los invitados eran los gaditanos Andy y Lucas que están celebrando los 20 años de carrera sobre los escenarios. El dúo estaba siendo entrevistado tanto por la presentadora como por los colaboradores allí presentes, todo iba según lo previsto cuando de repente aparece otro periodista en escena e interrumpe la entrevista.

El colaborador baja de redacción y se cuela en el escenario con el micrófono en mano pidiendo paso para dar una información en exclusiva. Emma García le concede el turno de palabra y el periodista asegura que "desde arriba" lo han mandado para emitir las imágenes en las que se puede dilucidar quién ha sido la persona que ha robado el móvil a Gloria Camila, hija de Ortega Cano. "Nosotros tenemos las imágenes que van a ayudar a Gloria Camila a identificar a la persona que, presuntamente, ha podido ser quien ha hecho ese feo" sentencia el periodista.

Ante estas declaraciones, Lucas González no da crédito a lo que oye y se queja " ¿Y para eso nos has cortado la entrevista? Manda cojo***. Tócate los huevos...". Todo el plató estalla en risas y lejos de quedarse callado el cantante siguió reprendiendo la interrupción de la entrevista. "Espera, espera, le comunicamos al iluminado que está en la oficina de arriba y que te ha mandado a interrumpir la entrevista, que tenemos dos premios Ondas, cuatro Grammys...".

Andy y Lucas en Fiesta,los interrumpen pa hablar del robo a Gloria Camila,al final los despachan en 5mntos"Tu no sabes qe este corte,nos acaba de desprestigiar como artistas, a Bisbal no se lo haces"Enteré broma y broma..Más respeto a los artistas,hay tiempo pa to sres pic.twitter.com/DdGS9WN8Uj — Mimy💫 (@MimiiiS79) January 21, 2023

El cantante se quejaba de que habían sido desprestigiados como artistas y que seguro que este gesto tan feo no lo hubieran hecho con otros cantantes. Consideraba que no se debería haber interrumpido su espacio en televisión para hablar de otra cosa. "¿Tú no sabes que con este corte nos acabas de desprestigiar a nosotros dos? ¿A qué a Bisbal esto no se lo haces?", le espetó con indignación Lucas González. Emma García quiso intervenir y calmar los ánimos en plató ofreciéndoles mayor tiempo después del corte.

Tras la publicidad, Lucas quiso aclarar el asunto y manifestar que lo sucedido momentos previos había sido una broma: "Esto se llama toque de humor. En la vida hay que tener humor. No he querido ser grosero en ningún momento".