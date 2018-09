Ni Banderas, ni Penélope. Pero sí el tercer Emmy para 'Juego de Tronos'

La veterana Betty White, superviviente de Las chicas de oro fue la aparición más emotiva de una gala de los Emmy repartida, bastante previsible sobre las quinielas y sin galardones para los españoles. Darren Criss, el asesino deAmerican Crime Story: Versace se alzó con el premio a mejor actor de miniserie frente al Picasso de Antonio Banderas por Genius en National Geographic. Penélope Cruz (de las más elegantes de la noche con un conjunto de Chanel) estaba mejor situada como secundaria por lo de Versace pero al final los académicos se decantaron por Merritt Wever, del western de Netflix Godless. Edgar Ramírez, el asesinado, ni Ricky Martin como su pareja, tampoco se llevaron galardones en interpretaciones de reparto para una miniserie que sí se llevó un merecido premio en su categoría.

En titulares, y pese a no haber tenido su mejor temporada, la 'andaluza'Juego de Tronos, de la HBO, se llevó el Emmy a mejor drama (el tercero que cosecha tras los de 2015 y 2016) frente a un El cuento de la criada, de Hulu, que había bajado en sus expectativas. This is us, de las pocas apariciones en abierto en la gala, también se quedó en puertas. En comedia, Mom, se quedó sin estatuilla frente a una serie de Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel. La británica Claire Foy obtuvo el galardón por The Crown, en su última temporada como la reina Isabel II en Netflix, frente a Elisabeth Moss (El cuento...). Y la Academia rinde homenaje a The Americans, de FX, con el galardón a Matther Rhys, mejor actor de drama.

Juego de Tronos se llevó esta pasada noche en Los Ángeles 9 Emmy y suma en total 47 en sus siete temporadas, la ficción más premiada, con diferencia, de la historia. Peter Dinklage, como Tyrion Lannister, se llevó a su casa otro galardón como mejor actor de reparto.

Entre las comedias la ganadora fue The Marvelous Mrs. Maisel porque también sumó el de dirección, mejor actriz, Rachel Brosnahan, intérprete de reparto, Alex Borstein, y guión. En protagonista masculino de comedia Bill Hader alzó la estatuilla por Barry.

Colin Jost y Michael Che condujeron una gala pastosa, casi como marca la tradición, donde estuvo presente el lema de #MeToo.