Blas Cantó actuará en un puesto de mala pata en Eurovisión: del 13º

Islandia, con Daði & Gagnamagnið y 10 years, con un tecnopop que enlaza con los inicios de los 80 se afianza tras clasificarse en la semifinal de anoche como una de las favoritas para la gala final de Eurovisión de mañana.

Pese a que aparecerán con una actuación grabada en la cita de este sábado, con el grupo en cuarentena por dos positivos por coronavirus, parten entre los destacados, con ventaja de los italianos Maneskim (Zitti i buoni), que actuarán los 24º, sobre la francesa Barbara Pravi, y Voilà, (actúa el 20º) la que se ha convertido en la principal candidata al título junto a otra voz poderosa, la de Destiny, Malta, tras clasificarse en la primera semifinal. Aparecerá la 6ª con Je me casse.

Otra canción en francés, la de Suiza, será la 11ª, Tout l'Universe, de Gjon's Tears, se ha clasificado este jueves y por supuesto le suena al público español, como Voilà, por la docuseria de Rocío Carrasco (TVE optó por no mencionarla). Además de la canción búlgara, Growing Up Is Getting Old, de Victoria, otras de las clasificadas del viernes y que será la 17ª.

España ocupa el 13º lugar en la gala, tras los islandeses, contraste del disco a la balada en falsete de Voy a quedarme. Han mejorado las sensaciones sobre la canción española, pero las estimaciones la siguen condenando a la cola. ¿Es un buen lugar para actuar al margen del número no apto para superticiosos? No, al ocupar la franja a la mitad de gala no queda memorable la canción, se pierde en el batiburrillo de la fiesta.

Los televotos simpatizantes de Portugal, Francia, Suiza o Albania (países con presencia notable de españoles, por una causa u otra) darán puntos a Blas Cantó, pero no hay grandes esperanzas de calar en el televoto y hay margen en el voto de los jurados, pero este año el nivel medio está por encima de la propuesta española.

Este es el orden de actuaciones de los 26 participantes

Así se sucederán los participantes, este sábado 21.00 horas, La 1, desde Rotterdam

1.- Chipre

2.- Albania

3.- Israel

4.- Bélgica

5.- Rusia

6.- Malta

7.- Portugal

8.- Serbia

9.- Reino Unido

10.- Grecia

11.-Suiza

12.- Islandia

13.- España

14.- Moldavia

15.- Alemania

16.- Finlandia

17.- Bulgaria

18.- Lituania

19.- Ucrania

20.- Francia

21.- Azerbaiyán

22.- Noruega

23.- Países Bajos

24.- Italia

25.- Suecia

26.- San Marino