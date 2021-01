“El Camino de Santiago te invita a la reflexión por la belleza”

El Camino de Santiago es el eje, nunca mejor dicho de la serie 3 caminos, en las que cinco jóvenes se encuentran en el peregrinaje y terminan formando un grupo que va repitiendo las experiencia en el contexto de sus respectivas circunstancias de la vida. Amazon Prime Video estrena hoy los ocho episodios de esta ficción española coproducida entre otros por la autonómica gallega. Álex González, Verónica Echegui o Andrea Bosca forman parte de ese conjunto de viajeros de distintas nacionalidades al que se sumará el personaje de Cecilia Suárez. La actriz mexicana, que encontró la popularidad internacional a través de La casa de las flores en Netflix, revela para este periódico cómo será esa travesía de 3 Caminos.

–¿Cómo se encuentra usted en España?–Encantada de estar acá. Cada vez que vengo a Santiago, donde estoy ahora, descubro más cosas.

–¿De dónde eran sus antepasados españoles?–De Asturias y me hubiera gustado aprovechar el rodaje, pero he seguido el rastro de la familia en otras visitas.

–¿Habrá notado que entre España y México somos como una familia de serie?

–Nuestras historias están entrelazadas y tiende a olvidarse nuestros vínculos tan estrechos.

"Yo pasé el confinamiento en Madrid. Así que salir de casa directamente al Camino fue un regalo inmenso"

–Estamos unidos, por ejemplo, por la religiosidad.

–En México se mezcla lo prehispánico con el fervor católico. Es una espiritualidad muy intensa. Es un combo religioso-espiritual bastante potente.

–¿Un mexicano, por tanto, percibe con más identificación, una experiencia como la del Camino de Santiago?

–Si me lo preguntas por lo personal, más como un camino religioso, es una experiencia espiritual sobre un lugar sagrado, a nivel energético, que ha alcanzado ese valor a través de tantas generaciones de caminantes en busca de respuestas, en busca de algo. Eso permea y es un trayecto que se llena de energía.

–¿Su personaje, Úrsula, ha vivido lo mismo que usted?

–Para ella es una sacudida bastante importante. Aunque ella sólo hace el último camino de la ficción, se encuentra con los personajes hacia un cierre de algo. Es algo importante lo que le sucede a Úrsula y le remueve. Físicamente ella va atrás de los compañeros del camino. Pero los compañeros han sido de lo más generoso y cálido. Me he sentido muy cómoda pese a haber sido la última en incorporarme.

–¿Cuándo se incorporó al rodaje?

–Madrid estaba aún en Fase 1 y yo pasé el confinamiento en Madrid. Así que salir de casa directamente al Camino fue un regalo inmenso. Fue una curación, de entender así mejor el encierro. En gran medida lo que estamos viviendo todos es una experiencia de amor, de paciencia. Y yo he recibido el regalo de hacer una serie así.

–¿Y cómo fue su confinamiento en Madrid?

–El confinamiento se inició a dos días de iniciar los ensayos técnicos en el teatro para El sonido oculto. Todo el mundo para su casa.

–¿Cómo fue vivir tan lejos de su tierra en esos días?

–Tuvimos mucha suerte si lo pensamos bien porque en la pandemia de hace cien años no teníamos pantallas, ni whatsapp ni los medios que nos permiten ahora vernos y hablar. No me sentía tan lejos con mucho zoom, facetime. Lo particular de este trauma de la pandemia es que da igual donde estés, en México o en España, estás viviendo lo mismo que los demás.

–En un mundo tan global ¿cómo atraerá 3 Caminos en otros países?

–Viene muy bien una serie así con todos en casa y nos permite meditar, pensar. 3 Caminos te acerca a la reflexión a través de la belleza de los paisajes. Yunas historias entrelazadas maravillosas. Pero además, justo en el año en que no es posible hacer el Camino hay una serie sobre él. Es fantástico. La serie invita a tener esa experiencia para los que la tienen pendiente.