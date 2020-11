Canal Historia indaga en las figuras pioneras de EEUU

El mundo entero mira hacia Estados Unidos y sus elecciones generales de mañana martes, cuando en la madrugada al miércoles, hora española, se iniciará el recuento. Habrá especial en TVEy en otras cadenas.

Como antesala a la actualidad el Canal Historia estrena esta noche, a las diez, Washington, miniserie que abre el ciclo Líderes EEUU y que se ofrecerá desde hoy y en los próximos lunes y martes.

La docuficción biográfica del primer presidente está producida por la historiadora y ganadora del premio Pultizer Doris Kearns Goodwin. Entre los analistas de esta docuserie del fundador de la unión de estados se encuentran el ex presidente Bill Clinton o el ex secretario de Estado Colin Powell. La narración de los episodios es del veterano actor Jeff Daniels y el actor Nicholas Rowe (The Crown) encarna a George Washington en los fragmentos de ficción.

Mañana martes será el turno de Black Patriots:héroes de la revolución, con la relación de los líderes afroamericanos que contribuyeron a las libertades e indepedencia de Estados Unidos, además de la Guerra de Secesión, y con la narración de la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar.

El martes 10 se estrena la miniserie EEUU: Las horas decisivas, que en tres episodios de dos horas repasa las peores crisis vividas en Estados Unidos, en sus inicios como nación, la guerra entre Norte y Sur y el asesinato de Lincoln y el crack del 29 con los años posteriores en vísperas de la decisiva Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría.

El lunes 23 esta cadena temática estrenará Grant, miniserie producida por el actor Leonardo DiCaprio que aborda un retrato innovador sobre uno de los generales y presidentes menos conocidos entre el público estadounidense, Ulysses S. Grant, figura notable en la reconciliación del país en su impulso imperialista.

A la programación especial de estreno se agregan las reposiciones de las series Presidentes en Guerra y La historia secreta de la Casa Blanca que acompañan a estas producciones propias de uno de los canales especializados más seguidos en nuestro país.