Periodistas denuncian insultos y amenazas a los compañeros de Canal Sur

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) muestran su absoluto rechazo y piden el respeto frente "a los insultos e incluso amenazas" que están recibiendo los compañeros de Canal Sur tras la polémica surgida el pasado domingo, cuando la cadena pública andaluza anunció que mantendría los parámetros del acuerdo inicial de comenzar a emitir los cuartos de Final a las 20.20 en lugar de a las 20.00.

Según explican en un comunicado, "la decisión de Canal Sur de emitir a las 20.20 respondía a criterios periodísticos y a la emisión del informativo como servicio público que es". La cadena, prosiguen, ofreció al Patronato grabar al grupo de la cantera y retransmitirlo en diferido en horario de máxima audiencia, detrás del segundo coro, a las 23.00 horas. "Esta propuesta no fue aceptada y tras los cambios realizados por el Patronato, Canal Sur decidió emitir en directo a las 20.00, a pesar de afectar a su informativo. Aún así el esfuerzo no ha parecido suficiente y algunas declaraciones incendiarias han provocado un efecto multiplicador no sólo en las redes, sino en el propio teatro y en la calle, donde los compañeros han llegado a ser increpados", afirman desde la asociaciación y el colegio.

Desde la APC y el CPPA recuerdan que el Carnaval de Cádiz es "libertad de expresión y sobre las tablas del Teatro Falla todas las agrupaciones tienen derecho a expresar lo que consideren oportuno y criticar su posición, pero es inconcebible que los compañeros estén recibiendo este trato", concluyen.

El pasado lunes, el Consejo Profesional de Canal Sur, la voz de la redacción de la RTVA lamentaba que se enteraran "por los pasillos" de la reducción del informativo del domingo a 15 minutos y denunciaba el "caos" por el Carnaval.