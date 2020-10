“Confío mucho más en la generación que está por venir”

Daniel Grao es uno de los actores más prolíficos de estos años en la televisión en España. Tras pasar por Perdida, Gigantes, La catedral del mar o Promesas de arena ocupa la noches de los lunes enLa 1 con HIT, el profesor con nuevos métodos en un problemático instituto.

Una ficción de la productora Ganga (Cuéntame)para TVE que también se presentó en el reciente FesTVal de Vitoria, donde Grao atendió a los medios para hablar de este profesor, Hugo, que ha impresionado.

–HITes descarado, escéptico y parecede dudar del futuro ¿Cómo nos diría usted que es Hugo?

–Sobre el sistema, lo educativo y lo social, yo también creo como él que no vamos bien en general, pero yo soy quizás más positivo que mi personaje. Me agarro a pensar que realmente no sea todo tan terrorífico como parece: confío más en la generación que está por venir que en la que estamos como responsables. Abogo por una mutación social. Ojalá vayamos despertando.

–¿La pandemia llega a ser una esperanza de cambio?

–Si algo positivo puede tener esta pandemia es esa sensación de unidad planetaria. Nunca hemos vivido algo que nos una tanto a todos a la vez. No vamos bien pero estamos a tiempo, la cosa es si nos ponemos manos a la obra o estamos en la inercia de siempre.

"Me he acordado de un Hit que tuve en la adolescencia, un profesor de literatura que además es el que me acercó por primera vez a lo que hoy es mi profesión"

–¿Ha podido preparar su personaje en un instituto? ¿habló con muchos docentes para este papel?

–Sí que he tenido documentación de gente que se dedica a la educación, sobre todo para el guion. Pero mi personaje es más una fantasía en el sentido de que es alguien atípico, alguien que incluso se salta las normas o llega a cometer alguna ilegalidad. Lo que House es a un hospital, Hit lo es a un instituto. Es alguien que llega con sus propios métodos. Sí que me he acordado de un Hit que tuve en la adolescencia, un profesor de literatura que además es el que me acercó por primera vez a lo que hoy es mi profesión porque tenía un grupo de teatro. Recuerdo que era un poco macarra y algunos le odiaban, aunque a mi me caía muy bien porque era alguien que por fin se salía del corsé de lo correcto y era más auténtico.

–Profesores que se salen de los márgenes.

–De ese Hit sí que me he acordado mucho interpretando a mi profesor. Pero me he basado sobre todo en el trabajo de guion y en darme el permiso también como actor de hacerlo a mi manera: porque creo que eso es Hit, alguien que hace las cosas a su modo, no dentro del sistema. Me sentía muy él.

–¿Esta HITtiene mucho en común con otras series “de instituto” como Merlí, Élite?

–Las tres tienen en común un colegio y gente joven pero creo que no tienen nada que ver entre ellas. Por un lado Élite es algo así como una fantasía idealizada pseudoerótica, gustosa de ver, pero que nada tiene que ver con un instituto; y por otro lado. Merlí tiene un corte más filosófico y se dirige a un target creo yo que más mayor. HIT es una cosa más cruda, más callejera: de la plena adolescencia que es cuando estás eclosionando y estás con todo ese caos. Es mucho más salvaje y más realista en el sentido de los temas que tratamos. Es la intención de esta serie.