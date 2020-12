¿Debería ser 'Que no se acabe el mundo' el himno de estas Navidades?

A lo Resistiré: “que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida”, nananá, nananá, canturreaban ufanos y algo apocalípticos los compañeros de Pedro Piqueras hace treinta años. Eran los compañeros de Julia Otero, Piqueras o Joaquín Prat (padre) que eran referentes de TVE, que había sido hasta sólo unos meses antes la única que funcionaba a nivel nacional.

Que no se acabe el mundo no era un himno futurista por la pandemia del coronavirus, sino que pretendía ser la canción esperanzadora a la primera Guerra del Golfo ya que se presentía un 1991 muy difícil y dramático. Un panorama similar a lo que vivimos en estas fiestas, pero sin restricciones reales ni toques de queda. Era un miedo más fantástico y peliculero que una preocupación porque realmente se desestabilizara nuestro mundo ideal.

Aun quedaba año y medio de bonanza y la guerra que al final tuvimos más cerca, la de Yugoslavia, no impresionó tanto (no pudo impresioinar) a una sociedad impresionable .

En la TVE de 1990 se vivía cierta incomodidad con la aparición de las privadas, sobre todo con la rampante Telecinco (entonces sí, la de las Mamachicho), así que tiraba de presupuesto infinito para que no hubiera ninguna otra cadena que se interpusiera en el mando. Esos gastos desatados condenaron a una deuda billonaria que arrastraría TVE durante decenio y medio.

Para mostrar músculo ante sus espectadores de siempre la Primera Cadena creó un espacio coral para reunir a todos sus rostros. Lo llamó Telepasión y puso a cantar a sus presentadores y actores, facetas que parecían extemporáneas a unos famosos más bien serios el resto del año, como sucedía con Piqueras, que se descolgó con un tango, Cambalache, para mostrar que su encantadora telegenia no era casual.Javier Caballé y Julia Otero idearon con Telepasión un desenfadado resumen del año en el que iría desfilando, en sketches de humor, música y algo de autoparodia, la plantilla de que dabala cara ante el espectador. Y ahí estaban Prat y Constantino Romero con C’est magnifique, y Tom Martín Benítez, entonces en el Telediario, cantando a lo lírico.

El remate de aquel programa que hoy conmemora La 1 en esta Nocheubuena fue ese We are the world que llamaron Que no se acabe el mundo (en 2020 se ha creado una actualización solidaria).

Ahi están Leticia Sabater, el inolvidable Jordi Estadella, las después directivas de TVE María Escario y Elena Sánchez, el parlanchín Joaquín Arozamena, María Teresa Campos en ciernes, Consuelo Berlanga, Carlos Mata (del culebrón Cristal), Guillermo Summers, la veterana Adela Cantalapiedra, Beatriz Pérez Aranda antes de sus pifias en el 24 Horas, o Miriam Díaz Aroca al poco del Un, dos, tres. Claro, yJordi Hurtado.