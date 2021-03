Elena Rivera: “Nadie está preparado para lo que va a sufrir Alba”

–(E.M.): Viene gente con mucho talento y hay tantos proyectos, tanta demanda, que están dando paso a muchos nombres. Oportunidades que no tuvieron otras generaciones.

–Habrá quien crea que Alba es una copia literal de Fatmagül y no es así.

Tras el excelente resultado de Inés del alma mía , en Amazon y La 1 (y sin olvidar su profusa trayectoria en Cuéntame), Elena Rivera regresa con una serie que hoy estrena Atresplayer Premium, Alba, inspirada en el fenómeno turco Fatmagül . Una joven vuelve a su pueblo de vacaciones y es violada por unos amigos, aunque no recuerda nada de lo vivido porque la han drogado. Su novio Bruno es su apoyo sin saber si también estuvo implicado en la agresión. Bruno es Eric Massip y ambos desvelan el incio de Alba .

Una historia dura para una alerta social

Una violación múltiple, la reacción de la sociedad actúa frente a este tipo de agresiones, las secuelas emocionales con las que carga la protagonista y su lucha por “hacer justicia” son las temas que trata "Alba", la serie que Atresplayer Premium estrena este domingo.

Se trata de una adaptación de la exitosa serie turca “Fatmagül”, protagonizada por Elena Rivera y que cuenta en su reparto con veteranos actores como Adriana Ozores y Tito Valverde, entre otros.

“Alba es una chica sin miedo que va a perseguir a sus agresores porque quiere venganza, busca justicia por lo que han hecho y que no salgan impunes a pesar de pertenecer a una clase social elevada”, relata Rivera, quien da vida a la joven que es agredida sexualmente por un grupo de chicos.

La actriz sostiene que interpretar a Alba “ha sido un reto muy complicado" que le ha hecho reflexionar sobre un delito que "por desgracia" se comete a menudo en la vida real.

Por eso afrontó este proyecto con infinito respeto huyendo del sensacionalismo: "No he buscado el panfleto en ningún momento, la serie no pretende dar lecciones a nadie, sino que cuenta algo que le puede pasar a cualquiera”, aclara.

Sus compañeros de reparto Jason Fernández (Hugo), Pol Hermoso (Rubén) y Álvaro Rico (Jacobo) son quienes dan vida a los agresores sexuales. Los tres coinciden en señalar que en todo momento eran conscientes de que había que tratar el tema con muchísimo cuidado y reconocen haber pasado un “mal trago” interpretando la escena de la violación.

“Cuando te llega un papel así no puedes juzgar de primeras al personaje”, dice Rico. “Si te sitúas en el punto de partida de que es malo, lo vas a tener muy difícil para construirlo. Lo interesante de ser actor es hacer tuyo el personaje, intentar empatizar”.

"Alba" narra cómo la vida de la protagonista se trunca cuando regresa a su pueblo natal por vacaciones, tras haber estado estudiando en Madrid y durante una noche de fiesta, alcohol y drogas, unos chicos la agreden sexualmente y la abandonan desnuda en la playa.

Uno de los personajes clave es el novio de Alba (Bruno), interpretado por Enric Masip, quien apoya en todo momento a su pareja pero a la vez esconde un oscuro secreto. “Me pareció interesante jugar con esa ambigüedad, ir descubriendo capítulo a capítulo qué le pasa y creo que al espectador le va a enganchar también”, cuenta.

Aunque es inevitable que la trama recuerde al reciente caso de La Manada, el elenco de la serie quiere dejar claro que no están recreando esa historia y que, aunque el punto de partida es la violación, la serie aborda también otros temas como las relaciones familiares, la corrupción o la amistad.

Dirigida por Pablo Guerrero, Carlota Martínez-Pereda y Humberto Miró, Alba contará con una primera temporada de trece capítulos que se estrenará en la plataforma Atresplayer Premium este domingo y posteriormente dará el salto a la televisión en Antena 3.

(Silvia García Herráez, EFE)