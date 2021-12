¿Cómo está Esperanza Aguirre en 'Bake Off Celebrity'?

Si no fuera por la trágica noticia de Verónica Forqué se estaría bromeando de ciertas semejanzas con Esperanza Aguirre en Bake Off Celebrity, que acaba de estrenarse al completo en Amazon Prime Video. El consumo de una serie de diez programas con cada espectador a su aire convierte cada visionado del talent de repostería en único (y un problema para la interacción en las redes, tan imprescindibles ahora). Lo suyo sería casi un atracón en este fin de semana o ir dosificando una entrega por tarde o noche para ir comprobando la evolución de cada uno de los participantes, casi todos ellos viejos conocidos del público.

Se echan en falta concursantes andaluces, no es porque nuestros famosos sean garantía en el perejil del salseo pero un participante del sur atraería aún más a los paisanos hacia esta dulce (y divertida) propuesta de Amazon.

La costumbre de formatos tan consolidados como MasterChef permite que Bake Off, que no tuvo mucha fortuna en abierto en Mediaset, introduzca su mecánica de forma rápida ante el seguidor aunque con doce concursantes de primera los primeros episodios se hacen algo agotadores. El jurado es didáctico, Clara Villalón y el francés Frédéric Bau, con experiencia de manejar a dispersos pasteleros.

Desde el principio se va a observar que hay participantes meticulosos que se toman en serio el reto, caso de Adriana Torrebejano y el modelo Andrés Velencoso, que además de su evidente presencia aporta desparpajo, como le sucede a Chenoa. Los hay algo chinches, como el colegiado Iturralde, y con cierta ingenuidad más allás del balóno como Capdevila. El personaje para ir descubriendo más allá de su maquillada cáscara es Esty Quesada-Pringada.

Y hablábamos de Esperanza Aguirre. Le da por probar todo, como la recordada Forqué, pero parece que se apuntó a Bake Off para llamar la atención y pasar un tato de largo por el plató confitero.

Llega un tanto de sobrada en pastas de té (y se lleva la masa a casa, un poco abuelita) y no se le observa en pantalla ganas de implicarse ni de integrarse a fondo con el grupo.

Sus compañeros fuera de foco hablan de que estuvo más cercana de lo que aparece en los episodios, pero Esperanza no puede renunciar a sí misma. Ella está en otra dimensión. Nos olemos el pastel: Quería hacer como Celia Villalobos en MasterChef, aprovechar una imagen cercana con lo de acercarse a una labor cotidiana, pero hay que poner en favor de la malagueña que estuvo más entregada y visible en aquellas cocinas. La ex presidenta madrileña quería unirse a la marca de un programa alejado de la política y a Amazon Prime Video le viene bien la expectación. Pero Esperanza, como Los otros, está pero no está.