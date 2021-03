Ficciones contra realidad

El carácter imprevisible con signos de enajenación que ha alcanzado el clima político en España no es para tomarlo con la frivolidad de una serie, pero son los propios políticos los que se creen que están dentro de un relato de ficción donde los giros de guion y las ocurrencias audaces se relatan en episodios de épica. Pablo Iglesias regaló al Rey un pack de Juego de Tronos y se antoja que es el propio vicepresidente el que cree vivir entre facciones de iras y venganzas en pos del poder absolutista.

Los encendidos contertulios se sienten narradores de esta ficción que es la realidad diaria que acumula cada día más titulares de los que puede masticar una opinión pública formada. Al final prevalece el impacto, la emoción. El Gobierno se mueve a ritmo demoscópico, como si en las estadísticas leyera los diálogos del siguiente episodio y, a lo Black Mirror (en Netflix), oposición y presidentes de taifas se interesan más por el cortoplacismo de los likes (capítulo 1 de la temporada 3, Nosedive) que por las miras por el beneficio colectivo de cara al futuro, que eso sería más de Frank Capra.

Las osadías inteligentes de la protagonista de la danesa de Borgen, la moderada (se entiende que de centro izquierda) Birgitte, se convirtieron en el modelo a seguir (a soñar) en la llamada nueva política española un quinquenio atrás. Desde su situación en minoría la primera ministra es capaz de aglutinar intereses y atar a disidentes para sacar adelante sus proyectos. Las tres temporadas de Borgen se pueden ver ahora en Netflix y plantea lo que pudo haber sido Ciudadanos en un mundo ideal. Pero a Pablo Iglesias le fascina ahora más el navajeo francés de Barón Noir, serie gala cuyos 24 capítulos se pueden ver en HBO. El protagonista a modo de conde de Montecristo de los despachos cumple con las revanchas a través de aliados imposibles, fantasías que parece tener ahora en su imaginación el líder de Podemos.

La visión norteamericana de la política, a veces más ambiciosa y habitualmente más individualista y pragmática se convierte en hipérbole en House of cards, también en Netflix, ficción que va declinando con el disparate, sin sospechar nadie que el trumpismo lo iba a superar. Se habla en nuestro país de medios comprados, de periodismo de marioneta y ocultaciones. La maestría se encuentra en EEUU, como muestra La voz más alta, en Movistar +, sobre Roger Ailes, el avieso gestor de los intereses de Rupert Murdoch, ya fallecido y que finalmente cayó en desgracia. Russell Crowe interpreta a Alies. Donald Trump, con su ideología, formas y esencias, estaba acunado por la Fox News. Bernard Gleeson hace un creíble clon del ex presidente en La ley de Comey, también en Movistar +,con Jeff Daniels como el ex director de la CIA. Para una panorámica incluso didáctica sobre los tejemanejes de Washington es más necesaria que nunca El ala oeste de la Casa Blanca, en Amazon Prime Video. Martin Sheen representa en el inteligente presidente Bartlet la ponderación, la política respetable de siempre, esa que pareció sobrar entre la fragmentación de partidos.

La última ficción sobre la política que está en las plataformas es The Minister, aportación de Islandia cuyos vericuetos distan bastante en métodos, cifras y meteorología de nuestras Hercegovinas. Esta serie del canal AMC parte de un audaz político populista que viene a trastocar el panorama, como un Pablo Iglesias orondo, desatado con la báscula.

La parodia más sarcástica se encuentra en una comedia francesa, Parliament, un pequeño tesoro de Filmin en el que se puede aprender de los entresijos del Parlamento Europeo. Hay incluso sátira sobre España y los independentistas catalanes. El protagonista es un joven que es contratado por un diputado que es una absoluta nulidad para que se encargue de informes y proyectos de ley y que terminan ocasionando más problemas añadidos: lo habitual en Bruselas.

Si el fragor de los titulares lo permiten, es el momento de revisar una de las grandes series españolas, Crematorio, adaptación de la novela de Rafael Chirbes, donde se esboza el mundo de Bárcenas y de la política local tan corruptible. Es Marbella, Jerez, Valencia. Pepe Sancho es un empresario que representa a la soberbia y la avaricia desbocada cuando llaman a la puerta los rusos y la policía a la vez. Está en Movistar +, que ha producido la reciente Antidisturbios, aportación sobre los villarejos y cloacas a cargo de Rodrigo Sorogoyen.

Pero eso de que la realidad supera a la ficción es ya un tópico del que no hace falta insistir.