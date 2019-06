Fran Rivera vuelve a dudar del cariño de Isabel Pantoja a Paquirri

Isabel Pantoja trataba de "gordi" a Paquirri y lo amó tanto que no podía mantener otro amor igual en su vida, ha venido a confesar la participante de Supervivientes, mirando al mar, en la convivencia de Mediaset.

El hijo mayor del fallecido diestro gaditano, el también torero y empresario Fran Rivera, ha vuelto a mostrar sus reticencias sobre Isabel Pantoja, con la que nunca ha mantenido una buena relación entre otros asuntos por la herencia de su padre. "No creo que le quisiera tanto" cuando no se porta bien con sus hijos, ha expresado Rivera en el programa Espejo público de este miércoles, en el mismo programa donde se metió en camisa de once varas por el asunto del vídeo sexual de la trabajadora de Iveca.

A preguntas de la conductora del matinal de Antena 3 Rivera ha insistido hoy sobre Isabel Pantoja en que "cuando su padre no estaba delante no era tan buena" ni con él ni con Cayetano.

Fran Rivera insiste en que no llega a entender esos arrebatos de cariños que le surgen a la tonadillera al evocar a su padre. En publicaciones recientes se ha llegado a cuestionar que poco antes de la cogida mortal de Pozoblanco la pareja estuviera unida.