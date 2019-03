Henry Winkler: "actuaba con un niño hasta los 40 años"

Henry Winkler sabe que siempre será recordado por su papel de Fonzie en la serie Días felices, pero está disfrutando de una segunda juventud y del “momento más increíble” de su vida gracias a la comedia negra Barry, cuya segunda temporada se estrena el día 31 en la plataforma HBO. El veterano actor, de 73 años, encarna al sarcástico profesor de interpretación Gene Cousineau en esta ficción creada por Bill Hader y Alec Berg. “He ganado dos de los cuatro premios a los que me han nominado por este papel (el Emmy y el Critic’s Choice), que no está nada mal. Acabo de rodar con Wes Anderson y he publicado mi novela infantil número 29 sobre Hank Zipzer. Me lo estoy pasando bomba”, desvela.

Barry cuenta la historia de un criminal deprimido (Hader) que, cansado y harto de su vida, decide a regañadientes aceptar el encargo de viajar a Los Ángeles para cometer un asesinato más, esta vez el de un prometedor actor. Siguiendo la pista de su futura víctima, descubre cómo la comunidad teatral angelina le da la bienvenida con los brazos abiertos, lo que le lleva a plantearse si un cambio total en su vida podría funcionar. Winkler encarna al profesor de las clases de interpretación que recibe Barry.

“Si la primera temporada era oscura, para esta segunda tuve que emplear una linterna a la hora de leer el guion”, afirma el actor, quien añade que “fue una experiencia fastuosa”. “He aprendido en mi vida que si vas a cambiar algo de tu personalidad, tienes que machacar esa parte de ti por completo, o de lo contrario, volverá a ti como un bumerán y te golpeará bien fuerte”, interpreta Winkler, que asegura que actuaba “como un niño pequeño” hasta bien entrados los 40 años. Así, está sumamente agradecido por esta nueva oportunidad de presentarse a una nueva generación de espectadores, aunque considera que las claves para hacer comedia siguen siendo las mismas que hace 50 años.

“La tecnología y el lugar donde ves las series son las únicas cosas que han cambiado. Ahora puedes verla en un teléfono, y cuand empecé solo teníamos tres canales. Pero la humanidad, la inspiración, la inteligencia y la visión siguen siendo piezas fundamentales. Sin ellas, ningún contenido va a funcionar”, subraya.