'Illo, quedaba un culillo', el nuevo 'hit' de El Intermedio con Jesús Aguirre como protagonista

Lo ha vuelto a hacer. Jesús Aguirre, consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, se ha convertido en protagonista de la actualidad del país con una de sus declaraciones. Acaban de cumplirse dos años desde que accediera al cargo y desde entonces hasta ahora nos ha regalado varias 'perlas' dialécticas que han terminado convirtiéndose en fenómeno viral por diversos motivos. Crisis sanitarias, mascarillas, unidades familiares y ahora las vacunas y el ya archifamoso culillo de las jeringuillas para aprovechar al máximo las dosis de las vacunas.

La expresión 'el culillo de las vacunas', que utilizó el consejero de Salud para referirse al 20% de la vacuna Pfizer que se está desperdiciando, ha dado la vuelta en las redes y en las cadenas de televisión nacionales; sembrando la polémica en plena tercera ola y con un plan de vacunación muy cuestionado en el ámbito estatal. Así, Iván Lagarto, músico famoso por sus 'remixes' en YouTube, ha presentado recientemente en el programa de La Sexta 'El Intermedio' un hit con la divertida explicación de Jesús Aguirre bajo el título "Illo, quedaba un culillo".

Es el momento de mover los culillos al ritmo del nuevo hit que ha creado Iván Lagarto con las explicaciones del consejero andaluz de Salud: "Illo, quedaba un culillo". https://t.co/TESwrWaJ3v #elintermedio pic.twitter.com/Ise6wQFG41 — El Intermedio (@El_Intermedio) January 27, 2021

En el hit, Iván Lagarto hila palabras y conceptos empleados por Jesús Aguirre para construir un discurso narrativo distinto, divertido y cómico.

Las 'perlas' dialécticas de Jesús Aguirre

No es el primer episodio que protagoniza el político y sanitario cordobés, que ya demostró su 'arte' a la hora de explicar cómo llevar la mascarilla. Es 'carne' de redes sociales y El intermedio de El Gran Wyoming ha sabido sacarle partido a su espontaneidad. Aún se recuerda su conversación con un matrimonio que acababa de perder el bebé que esperaban tras ingerir la carne contaminada con la bacteria de la listeriosis, en la que terminaba invitando a la pareja a hacerse una "una foto juntos con tus niños una vez nazcan” y que le reportó numerosas críticas

También otra cuando intentó justificar la derivación de intervenciones quirúrgicas de la sanidad pública a la privada con la siguiente explicación: "Yo no puedo dejar a una persona con una catarata bilateral pegando trompazos contra la pared porque no puedo concertar la operación con alguien de fuera”; y más recientemente cuando se detuvo a explicar las nuevas medidas de la Junta de Andalucía pare frenar los contagios y que afectaban directamente a las reuniones familiares. "Vamos a instar a que en ámbito familiar de forma obligatoria se mantenga la misma, ehhh... La misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar sí. Lo que estamos intentando evitar el que se me acumulen o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a proponer una restricción que la propondremos que será seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar dentro de lo que es la propia actividad familiar".