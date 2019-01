Javier Cámara acaricia la Moncloa

El guionista Diego San José, creador junto a Juan Cavestany de la serie cómica de TNT Vota Juan que se estrena hoy viernes a las diez de la noche, asegura que “jamás debes hacer una ficción que le eche un pulso a la ridiculez de la política real”, porque se pierde ante la ausencia de límites del delirio que pueden alcanzar los dirigentes.

El equipo de Vota Juan no ha querido centrarse en momentos puntuales de la historia reciente para apoyar los guiones, porque envejecería todo lo que se cuenta. La fugacidad de episodios como “las cremas de Cifuentes o los másteres” no tendrían cabida ya en una historia que comenzó a grabarse antes de que se produjera el cambio de gobierno y ni mucho menos podían imaginar el acelerado declive de Podemos y la irrupción de una fuerza como Vox.

“Cuando no sabes qué hacer con una serie que va mal intentas crear un personaje ridículo y cuando te falla la trama, le metes un giro ilógico e increíble que no te crees como espectador; creo que la política española sería una serie así, porque está llena de cosas que no son lógicas, pero están ahí”, defiende San José. Vota Juan, de la productora 100 Balas (Olmos y Robles, Chiringuito de Pepe), presenta hoy sus dos episodios primeros, de 30 minutos, de un total de ocho y es una nueva producción propia de las cadenas de pago, como sucede con las propuestas mensuales de Movistar + o el Vis a vis de Fox que pondrá su cierre en febrero.

La nueva historia está protagonizada por Javier Cámara, que en la pantalla de casa comenzó en Ay, Señor, Señor (1994) y se afianzó en Siete vidas, regresa a la televisión tras la fallida Los Quién (2011), como el ministro de Agricultura Juan Carrasco. María Pujalte, recordada por Periodistas, Siete vidas y Los misterios de Laura, se pone en el papel de Macarena, directora de comunicación de ese Juan que aspira a todo. La comedia desarrolla las maniobras de un político de adscripción indefinida para convertirse en presidente del gobierno.

Tanto Cámara como Pujalte resaltan cómo ha cambiado la ficción española “para bien”. “Actuar sigue siendo lo mismo”, admite Pujalte, aunque esta es la primera vez que rueda una serie en exteriores y con capítulos “tan cortos”. A Cámara “le gusta mucho hacer este tipo de televisión”. El actor también participó en Narcos, de Netflix, y co-protagonizó con Jude Law The Young Pope para la HBO, que graba su prolongación en Italia.

A pesar de la inevitable referencia a Vergüenza, otra comedia en la que escribe Cavestany, por lo“miserable, despreciable y mezquino” de ambos protagonistas, San José defiende a su ministro: “ay villanos natos, los que hacen el mal por el mal o por ansias de poder, pero éste solo busca un abrazo, es vulnerable”, describe sobre el protagonista de Vota Juan.

El equipo del político “presidenciable” se completa con Carmen, la jefa de gabinete (Nuria Mencía), y Víctor, su asistente personal (Adam Jezierski); y su hija Eva, interpretada por la youtuber Esty Quesada (Soy una pringada).