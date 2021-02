“Como Lola Flores, podemos ser artistas y también madres"

Estaban tan tranquilas Nuria Roca y Esty Quesada (Soy una Pringada) que se enteraron que tenía una tercera viajera en la caravana cuando ya habían iniciado el camino. Road Trip ha arrancado este viernes con su segunda temporada en el canal TNT, en las plataformas de pago, con la incorporación de Carmina Barrios (Sevilla, 1953). Después de que debutara en televisión con la serie Allí abajo, la madre de Paco y María León, la actriz que sorprendió en los cines con Carmina o revienta, está muy a gusto con la profesión que se ha encontrado a estas alturas de su vida. Y si hay que algo que está echando de menos es tomarse un café con las amigas sin tenerlas que ver por la pantalla. Al menos el viajecito que se marcó con Esty y Nuria le templó los nervios.

–Se dice por educación, pero aquí lo vamos a preguntar también porque lo requieren estos tiempos ¿cómo se encuentra usted?

–La mar de bien ¿y vosotros por el periódico? Con salud y no me faltan cosas que hacer. A la vejez, viruelas, pero todo esto me está dando la vida. Y más ahora.

–Con los disgustos que le daban los hijos cuando eran chicos.

–Hijos de su madre... Pero me siento muy orgullosa de ellos. Me salieron buenos y por ahora me van guiando bien.

–¿Se imaginaba que le iban a pagar por viajar, como en Road Trip?

–Si yo me conformaba con ir a El Viso a comer menudo. Pero el programa me ha dado vidilla. El equipo ha ayudado mucho y las dos compañeras, qué voy a decir yo, son maravillosa. Con Nuria y Esty de reírme, lo más grande.

–Y usted es de reírse.

–¿Yo? siempre, tela. Es mi forma de ser.

"Ya estamos hechos a la mascarilla, lo sobrellevamos, pero lo peor es esta tristeza que hay en todas partes"

–¿Todo fue bien en el viaje?

–Todo, menos La Casa del Terror. Que estábamos en un parque, yo qué sé dónde era, y no he pasado más miedo en mi vida. Escaleras, todo oscuro, se caían los platos, aparecía un tío de Drácula, una bañera con una que habían apuñalado. Yo chillaba a ver si encendían las luces, pero nada. Todo lo demás muy bien, pero vaya con esa casa.

–¿Esty se ha convertido casi en una hija en este programa?

–Yo llego a la caravana a campo a través, porque pierdo el autobús. Y al ver allí a Esty y a Nuria me dio una alegría.A ambas las conocía de la tele y de verdad que fue algo maravilloso saber que el viaje iba a ser con ellas. Con Esty te tienes que reír en todo momento porque es muy tierna. En principio te asusta, porque no sabe por dónde te va a salir. Después todo es cariño y tiene un fondo muy lindo.

–¿Y Nuria?

–Ella es maravillosa. Nuria pone sensatez al trío. Ella es la coherente y yo soy la incoherente. Soy más lo ca que las otras dos juntas.

–¿Por donde estuvieron?–En Navarra y en Valencia, dos zonas para volver.

–¿Y cómo lleva lo de ir siempre con mascarilla, incluso en los buenos ratos de un viaje?

–Ya estamos hechos a la mascarilla. Molesta, pero lo sobrellevamos. Lo peor es esta tristeza que hay por todas partes. Esto todavía no lo estoy superando. Cada vez lo veo más oscuro, con paro, ruina. Y lopeor es que la pandemia está afectando a todos los países. Pero aquí estamos y que sea lo que Dios quiera.

"Yo me apunto a hacer los anuncios que haga falta, con Karlos Arguiñano, el del Cola Cao o un anuncio de compresas”

–¿Ha vivido algo peor?

–Pues no. Eso sentir el miedo de una enfermedad y contagiarte en cualquier parte, con tantos muertos, y de no poder salir es de lo peor que hemos vivido. No poder reunirte con tu familia. Con lo que nos gusta contarnos las cosas a la cara. Menos mal que tenemos el whatsapp, pero no es lo mismo. Con lo que me gusta un café. Yo estoy en casa y al menos salgo a comprar. Un día a un súper distinto, por cambiar de ruta.

–¿Cómo lo llevan sus amigas?

–Estamos todo el día enganchadas al teléfono. Hay días que estamos apagadas y nos viene bien hablar así, pero en otras ocasiones nos venimos arriba y echamos de menos una juerguecita. Mis amigas y yo nos reuníamos para comer o cenar varias veces por semana. Eso se nota.

–¿Qué es lo que echa más de menos?

–Yo lo que echo más de menos es trabajar días y días. Estoy harta de la casa.

–Y de trabajos ¿con cuál se queda?

–Con la publicidad. Es lo que más me gusta. Los anuncios son trabajos cortitos y muy beneficiosos. Maravilla. Son tres o cuatro días de mucho rodaje pero después compensa. A mí no me importa levantarme temprano o no acostarme. Ese trabajo es lo mejor.

–¿Tiene algún anuncio a la vista?

–No, pero yo me apunto a hacer un anuncio con Karlos Arguiñano o el del Cola Cao. O un anuncio de compresas. Yo anuncio lo que haga falta. Qué mejor para un anuncio de compresas que aparezca alguien que las usa.

–¿Se apunta a que le cambien la cara como a Lola Flores?

–Sería fantástico. Yo me apunto a todo. Que me comparen con Lola Flores para mí es un orgullo. Me identifico con ella porque podemos ser artistas pero también madres. Y personas normales.

–De los famosos que ha conocido en el trabajo ¿con quién se queda?

–Siempre me han tratado muy bien. He tenido esa suerte. Todos los compañeros que he conocido en esta profesión me han dado mi sitio. Porque todos somos personas, como decía. Y estamos aquí para ayudarnos. Y ojalá nos podamos ver pronto sin mascarillas.