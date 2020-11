La la Love You, mejor artista español en los MTV EMA 2020

La fiesta y el público en la Plaza de España y en Fibes en vivo, qué tiempos hace apenas un año. Con Sevilla en el recuerdo, los MTV EMA celebraron a distancia, con vídeos grabados en sensacionales platós y con los ganadores recibiendo los premios, la edición de 2020.

La boy band surcoreana BTS se convirtieron en los ganadores de los MTV EMAs 2021, haciéndose con cuatro premios entre los que se incluyen: “Mejor canción”, Mejor grupo”, “Mejor directo online” y “Mejores fans”.

El reconocimiento a “Mejor artista latina” recayó en Karol G, que se hizo además con el de “Mejor colaboración” por Tusa tema que interpreta junto a Nicki Minaj.

Lady Gaga fue elegida como “Mejor artista" y DJ Khaled se llevó el premio a “Mejor vídeo”.

La gala se pudo ver anoche en abierto por Paramount Network y en las plataformas de pago, en MTV.

Por primera vez, los premios MTV EMA celebraron un evento en vivo a través de Facebook Live en el que se dieron a conocer los mejores artistas locales. La La Love You, se convirtieron en los ganadores en España, después de batirse en consulta con la audiencia con Leiva, Don Patricio, Aitana y el grupo Carolina Durante.

La banda madrileña se ha convertido en todo un fenómeno de este 2020 gracias a su tema El fin del mundo que acumula millones de streams y que apuesta por una fusión de punk-pop y melodías pegadizas que convierte cada canción en un himno frenético.Las británicas Little Mix fueron las anfitrionas de un show que destiló una increíble energía, protagonizando una superlativa actuación grabada en Londres de su tema Sweet Melody en la que aparecieron con alucinantes vestidos de satén blanco y acompañadas de un grupo de bailarines y contorsionistas. En esta edición marcada por la tecnología más innovadora, las superestrellas del pop incorporaron la realidad aumentada para simular una pirámide inca con un giro de lo más actual. Ellas, fueron las más votadas al premio “Mejor artista pop".YUNGBLUD se llevó su primer EMA y fue en la categoría de “Mejor push”.

Cardi B fue elegida como “Mejor artista de hip-hop”, Coldplay como “Mejor artista rock” y Hayley Williams como “Mejor artista alternativo”.

En el programa ofrecido a lo largo de hora y media Alicia Keys le dio sentido al poder de la música con su apabullante voz interpretando Love Looks Better, en una actuación en la que la artista apareció con una máscara de tachuelas que cubría todo su rostro y que hizo viajar junto a su su piano a los espectadores por la noche de Los Ángeles.

Sam Smith por su parte realizó una maravillosa versión de Diamonds que concluyó con un poderoso mensaje de tolerancia a todo tipo de sexualidades.

DaBaby hizo un mix de sus temas reivindicando la justicia social poniendo especial énfasis en dos de los temas más cruciales de este 2020: la brutalidad policial y la discriminación racial.El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton entregó el premio “Mejor vídeo con mensaje positivo” a H.E.R por I Can’t Breathe después de un impactante discurso acerca de cómo la música es una fuerza de unión capaz de ofrecer esperanza, solidaridad y apoyo en este año de extremas dificultades.La artista de hip-hop Doja Cat se hizo con el premio a “Mejor artista revelación” y fue la encargada de abrir el show saliendo de un set de televisión para aparecer en un escenario de margaritas donde realizó una versión con tintes rock de su hit “Say So”.

Dave Grohl presentó la actuación de YUNGBLUD (“Mejor push”) interpretó un medley de sus temas Cotton Candy y Strawberry Lipstick desde el icónico Roundhouse de Londres. El artista y compositor británico quiso darle un toque de sorpresa a su actuación volando alrededor del monumento para reunirse con su banda en un inflable gigante con púas rojas.

Zara Larsson protagonizó otro de los grandes momentos de la noche con la interpretación de su tema Wow, todo un alarde de potencia vocal acompañado de una impresionante coreografía.

Jack Harlow concluyó la actuación de What’s Poppin alabando el continente europeo. La emocionante performance de Tate McCrae y su "You Broke Me First" fue una demostración perfecta de las dotes de bailarina y al micrófono de la artista, que recurrió a una combinación de agua y luces para crear un increíble

efecto artístico.

David Guetta, reconocido como “Mejor artista de electrónica” realizó una actuación en vivo acompañado por Raye por primera vez en una increíble cascada de luces en los baños húngaros de Széchenyi. La supermodelo Barbara Palvin fue la encargada de presentar las localizaciones icónicas del país de Hungría, patrocinador oficial de los MTV EMAs 2020 y anfitrión de la próxima edición de 2021 que se celebrará en la ciudad de Budapest tal y como se anunció en el pre-show.

DJ Khaled, uno de los triunfadores de la noche por su premio al “Mejor vídeo” por su hit “Popstar" en colaboración con Drake y Justin Bieber, protagonizó dos espectaculares actuaciones grabadas en Miami. Karol G (“Mejor artista latina” y “Mejor colaboración) ofreció a los fans una visión única del lado más industrial y rompedor de la ciudad con una actuación de Bichota acompañada de motoristas y coches de estilo vintage de los años 60.

El artista internacional Maluma actuó por primera vez en los MTV EMAs en un escenario intimista y conceptual inspirado en su último álbum Papi Juancho. El artista comenzó con la interpretación de su hit “DjaDja” acompañado de la superestrella francesa Aya Nakamura (siendo la primera actuación de ambos juntos) para después seguir con Hawai concluyendo rodeado de bailarines en una pintoresca escena sobre un balcón en la que se podía ver toda la ciudad.

El show también contó con las apariciones especiales de Anitta, Anne-Marie, Madison Beer, Lewis Hamilton, Winnie Harlow, Rita Ora, Roman Reigns, Bebe Rexha y Big Sean, rindiendo también homenaje a la leyenda del rock Eddie Van Halen a través de las palabras de Tom Morello, St. Vincent y Taylor Hawkins.

El premio “MTV EMA Generación del cambio” quiso celebrar la fuerza de cinco intrépidas mujeres, por su increíble labor en la lucha por la justicia racial y social en todo el mundo. Las ganadoras fueron Kiki Mordi (periodista de investigación que aboga por el fin de la brutalidad policial en Nigeria), Temi Mwale (activista de justicia social del Reino Unido), Catherhea Potjanaporn (fotógrafa que retrata las minorías malayas), Luiza Brasil (y su lucha por dar voz a la comunidad negra en la industria creativa de su país) y Raquel Willis (activista trans negra especialista y figura destacada del movimiento Black Trans Lives Matter). Cada una de ellas fue premiada con un trofeo muy especial creado por la artista y activista Azarra Amoy.El pre-show contó con la actuaciones de Madison Beer, Why Don’t We y 24kGoldn.